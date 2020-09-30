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小劉送月餅討好準岳母買到山寨貨！ 竟被逼分手

世界日報 / 中國新聞組╱北京30日電
真假水果月餅對比。圖／取材自央廣網
真假水果月餅對比。圖／取材自央廣網

「就因為一盒月餅就讓我們分手，真是被坑死了！」今年中秋和十一國慶碰到了一起，不少小情侶都挖空心思要討好對方父母，但有些人卻意外「翻車」。

央廣網報導，小劉因為女友小敏母親特別愛吃水果月餅，於是就從一家知名拼購電商平台上買了一大盒水果月餅準備孝敬一下準岳母，原本以為會討未來的丈母娘歡心，沒想到準岳母吃了月餅後立刻「翻了臉」。

「當時吃完晚飯，就想著把我男朋友送的月餅拿出來給爸媽嘗嘗，可是越吃口感越不對。」小敏表示，當時那盒月餅裡標註著各種水果餡，比如蔓越莓、鳳梨等，可是吃起來發現味道全一樣。後來，小敏的媽媽拿起包裝配料表才恍然大悟，原來這些水果月餅的配料全是冬瓜蓉。

報導指出，「我媽當時就有點兒不高興了，但是又覺得可能現在水果月餅是不是都這樣，就當天晚上自己在京東上買了一盒水果月餅，後來第二天送到後一咬開發現，確實是有果肉的，而且配料表上寫的也不是冬瓜蓉。」這一對比之下，小敏媽媽火冒三丈。「我媽覺得小劉還沒結婚就用劣質月餅糊弄家長，這種人不靠譜，必須讓我跟他分手，還說以後再也別跟他見面了。」小敏無奈地說。

看著戀人責備的話語，小劉又生氣又後悔，「當時在網上搜水果月餅，看著哪個銷量多就直接下單了，誰能想到居然會買到假月餅，真是坑死我了！」

報導指出，其實這兩年月餅造假的新聞屢見不鮮，主要集中在麵粉和餡料上。據相關媒體報導，很多水果月餅餡料都是用冬瓜或南瓜代替，然後用色素勾兌而成，除了水果月餅外，蓮蓉蛋黃月餅也是造假重災區，比如不少非法商販甚至會用「蓮蓉精」代替真正的蓮蓉，或者用綠豆冒充蓮蓉。

據報導，業內人士指出，這些劣質的月餅造價低，賣價也低，甚至包裝成本會高於物料成本。在這件事上，平台和商家的責任最大，尤其是有些打著「9塊9包郵」的水果月餅，零售價都覆蓋不掉水果的成本，而像小劉買到的這種「水果月餅」，商家用冬瓜蓉作為主要原料也是常用的伎倆。其實一盒小小的月餅沒多少錢，但就是有商家要賺這些蠅頭小利。對於消費者來說，預防的最佳方法就是選擇靠譜的自營電商平台。而電商平台也應該把好質量關，避免消費者買到貨不對板的「山寨月餅」。

月餅 電商 分手

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