金融副總裁癌逝遺產6500萬 婆媳交惡搶完財產搶孫子

俗話說「嫁人不嫁鳳凰男，娶妻不娶扶弟魔」。跟城市女生結婚的農村男生(鳳凰男)，若與婆家父母同住，因城鄉生活觀念不同產生婆媳矛盾時有所聞。一對分住成都、上海，平時不往來的婆媳，則是為了爭奪1500萬人民幣（約6500萬台幣）遺產，頻繁在法院相見，幾年下來官司打了十幾個。

杭州日報報導，毛衛東出生在成都的農村，在上海工作多年後成了金融公司的副總裁，娶了醫學博士、上海姑娘包玲玲。當初包玲玲的結婚前提是婚後不和父母同住，這個要求讓一直和父母同住的毛衛東陷入兩難；到了論及婚嫁時為這事鬧分手，毛衛東的父母雖不同意，又怕兒子變單身狗，怒回老家成都，毛衛東出錢為二老在當地買了間套房，解決了問題。

但是，婆媳大戰的隱患已經悄悄埋下，毛父毛母覺得，是媳婦讓兒子把他們趕出了上海；因此，兩老老在兒子大喜的日子。全程板著臉。

報導指出，2014年，包玲玲生孩子，毛父毛母不曾看望，之後這對婆媳見一次吵一次；包玲玲甚至打過110報警，矛盾加劇。

報導說，做三夾板的日子讓毛衛東不堪忍受，2015年，毛衛東到法院起訴離婚，包玲玲接到起訴狀後「也不覺得驚訝」，她認為丈夫在自己和婆婆之間，選擇了婆婆。但令毛衛東萬萬沒想到的是官司還沒打，就被確診為了直腸癌肝轉移，在治療一年多後仍然不治離世。

據報導，毛家人整理遺物時，發現毛衛東在網上發布的一篇抗癌帖， 他抱怨妻子「不看望自己，不肯拿200萬人民幣（約870萬台幣）讓他去美國看病…」，悲慟的情緒彷彿一下找到了宣洩的出口。「兒子是被兒媳氣死的」，毛家人開始跟帖咒罵包玲玲，甚至將她的個人信息公布於眾，進而引發網暴。

報導指出，包玲玲稱，她曾接到許多陌生電話，不僅對她人身攻擊，還罵她的孩子，於是憤而起訴毛家人名譽侵權，結果毛衛東的姐姐、姐夫賠禮又賠償。

之後，一封遺書又讓雙方的關係降至冰點。報導稱，毛衛東在遺書中將上海的房子給父母，成都的房產給姊姊，理財保險給兒子、車子給妻子，其他存款父母妻子平分。包玲玲一算，1500萬人民幣（約6500萬台幣）的遺產，居然只給兒子小寶留了40萬人民幣（約173萬台幣）。毛父毛母則直接將包玲玲和孫子小寶告上法庭，官司打了一兩年，毛父毛母勝訴。

毛父毛母再訴訟要探望孫子，包玲玲雖不服氣，但判決書已經生效了，所幸她的收入不錯，獨力養活孩子沒有問題。但事情還沒完，毛父毛母又訴訟，要求每兩月看孫子一次，寒暑假還要帶回成都生活半個月，徹底把包玲玲惹毛，「搶完財產還想搶孩子？沒門！」

官司經一審二審，最終，法院認為祖父母本沒有法定探望權，加上兩邊關係惡劣，探望不利於孩子成長，法官駁回了毛父毛母的訴請。

針對這對婆媳爭產大戰，有網友表示，「兩處房產都是婚前財產，本來就和女方無關，男方有權自行處置。仔細看看男方的遺囑，已經另外給妻子轉過200萬人民幣（約870萬台幣）了。女方拿剩餘財產分配留下的40萬人民幣（約173萬台幣）說事，顯然有失公允，這也是敗訴的原因。看得出男方還是算有情有義的了。」