聽新聞
test
0:00 / 0:00

金融副總裁癌逝遺產6500萬 婆媳交惡搶完財產搶孫子

世界日報 / 中國新聞組╱上海1日電
毛衛東一家三口。圖／取自杭州日報
毛衛東一家三口。圖／取自杭州日報

俗話說「嫁人不嫁鳳凰男，娶妻不娶扶弟魔」。跟城市女生結婚的農村男生(鳳凰男)，若與婆家父母同住，因城鄉生活觀念不同產生婆媳矛盾時有所聞。一對分住成都、上海，平時不往來的婆媳，則是為了爭奪1500萬人民幣（約6500萬台幣）遺產，頻繁在法院相見，幾年下來官司打了十幾個。

杭州日報報導，毛衛東出生在成都的農村，在上海工作多年後成了金融公司的副總裁，娶了醫學博士、上海姑娘包玲玲。當初包玲玲的結婚前提是婚後不和父母同住，這個要求讓一直和父母同住的毛衛東陷入兩難；到了論及婚嫁時為這事鬧分手，毛衛東的父母雖不同意，又怕兒子變單身狗，怒回老家成都，毛衛東出錢為二老在當地買了間套房，解決了問題。

但是，婆媳大戰的隱患已經悄悄埋下，毛父毛母覺得，是媳婦讓兒子把他們趕出了上海；因此，兩老老在兒子大喜的日子。全程板著臉。

報導指出，2014年，包玲玲生孩子，毛父毛母不曾看望，之後這對婆媳見一次吵一次；包玲玲甚至打過110報警，矛盾加劇。

報導說，做三夾板的日子讓毛衛東不堪忍受，2015年，毛衛東到法院起訴離婚，包玲玲接到起訴狀後「也不覺得驚訝」，她認為丈夫在自己和婆婆之間，選擇了婆婆。但令毛衛東萬萬沒想到的是官司還沒打，就被確診為了直腸癌肝轉移，在治療一年多後仍然不治離世。

據報導，毛家人整理遺物時，發現毛衛東在網上發布的一篇抗癌帖， 他抱怨妻子「不看望自己，不肯拿200萬人民幣（約870萬台幣）讓他去美國看病…」，悲慟的情緒彷彿一下找到了宣洩的出口。「兒子是被兒媳氣死的」，毛家人開始跟帖咒罵包玲玲，甚至將她的個人信息公布於眾，進而引發網暴。

報導指出，包玲玲稱，她曾接到許多陌生電話，不僅對她人身攻擊，還罵她的孩子，於是憤而起訴毛家人名譽侵權，結果毛衛東的姐姐、姐夫賠禮又賠償。

之後，一封遺書又讓雙方的關係降至冰點。報導稱，毛衛東在遺書中將上海的房子給父母，成都的房產給姊姊，理財保險給兒子、車子給妻子，其他存款父母妻子平分。包玲玲一算，1500萬人民幣（約6500萬台幣）的遺產，居然只給兒子小寶留了40萬人民幣（約173萬台幣）。毛父毛母則直接將包玲玲和孫子小寶告上法庭，官司打了一兩年，毛父毛母勝訴。

毛父毛母再訴訟要探望孫子，包玲玲雖不服氣，但判決書已經生效了，所幸她的收入不錯，獨力養活孩子沒有問題。但事情還沒完，毛父毛母又訴訟，要求每兩月看孫子一次，寒暑假還要帶回成都生活半個月，徹底把包玲玲惹毛，「搶完財產還想搶孩子？沒門！」

官司經一審二審，最終，法院認為祖父母本沒有法定探望權，加上兩邊關係惡劣，探望不利於孩子成長，法官駁回了毛父毛母的訴請。

針對這對婆媳爭產大戰，有網友表示，「兩處房產都是婚前財產，本來就和女方無關，男方有權自行處置。仔細看看男方的遺囑，已經另外給妻子轉過200萬人民幣（約870萬台幣）了。女方拿剩餘財產分配留下的40萬人民幣（約173萬台幣）說事，顯然有失公允，這也是敗訴的原因。看得出男方還是算有情有義的了。」

上海 婆媳紛爭 遺產

延伸閱讀

素食爸媽只餵植物性食品…1歲女嬰腦性麻痺 法院判免入獄

走進小說的場景 在上海用腳閱讀張愛玲

西寧至成都鐵路 青海段開工

上海副市長許昆林接任江蘇省常委兼蘇州市委書記

相關新聞

金融副總裁癌逝遺產6500萬 婆媳交惡搶完財產搶孫子

俗話說「嫁人不嫁鳳凰男，娶妻不娶扶弟魔」。跟城市女生結婚的農村男生(鳳凰男)，若與婆家父母同住，因城鄉生活觀念不同產生婆媳矛盾時有所聞。一對分住成都、上海，平時不往來的婆媳，則是為了爭奪1500萬遺產...

小劉送月餅討好準岳母買到山寨貨！ 竟被逼分手

「就因為一盒月餅就讓我們分手，真是被坑死了！」今年中秋和十一國慶碰到了一起，不少小情侶都挖空心思要討好對方父母，但有些人卻意外「翻車」。

花錢就行？湖南檳榔企業獲創新獎 網傻眼：致癌卻得獎

檳榔食品企業湖南口味王集團及其董事長，近日獲由第17屆中國科學家論壇頒發的「中國檳榔文化科技創新先進單位」和「中國檳榔文化科技創新先進人物」獎。消息引發爭議，質疑檳榔是致癌物，能有哪些科技創新？口味王此舉涉嫌變相宣傳。更有報導披露，該獎有錢就能買。

根本翻版福原愛！3歲女童叉腰邊哭打桌球 每拍都精準回擊

小小年紀本該是無憂無慮享受著和同年齡孩子玩樂的時候，不過有一名三歲女童卻是邊嚎啕大哭邊打著桌球，畫面一流出讓許多網友們看了既心疼不捨，但又覺得其模樣相當逗趣可愛。

每晚7點定時「潑糞便」 社區住戶崩潰：晚餐都沒胃口

中國大陸廣州天河區一棟大樓日前傳出一起誇張的事件，附近住戶反應每晚7點鐘，就有疑似高樓住戶往下潑糞便，使低樓層臭氣四溢，且該時段都正值吃晚餐的時間，讓住戶直呼「非常臭，讓人沒有胃口。」但詭異的是，調閱了整棟大樓的監視器，卻都找不到丟糞人。

賣男用品遭性侵 女店主反被指講解淫穢

銷售男性用品的女子小容在送貨後遭到買家性侵，安姓男子辯稱是女子在講解商品時淫穢露骨，才讓他有了犯意。湖南省益陽市中級人民法院二審該案後，將男子判處強姦罪，有期徒刑三年。

上海銀行擺墓碑還歡迎光臨 專家：別大驚小怪

上海一家銀行營業廳辦事窗口造型在網上引起討論，有網友認為石碑造型的窗口「很嚇人」，讓人聯想到墓碑，上方電子屏上的「歡迎光臨」四個字「更奇葩」。不過，專家表示，「網友大可不必大驚小怪，過去銀行的營業廳就是這樣的布局與樣式」。

上海養老院爺奶 能刷抖音能仿名畫

上海一座神奇的養老院，這裡的老人不僅會刷抖音，還會玩Cosplay（角色扮演），面對鏡頭也司空見慣。他們最近拍攝了一組「老人版名畫Cosplay」，模仿名畫中的人物維妙維肖，立刻在網上暴紅。

奇葩員工福利！公司中秋送保險套 要員工假期後交體驗心得

上海有一間橡膠製品公司的員工在網上爆料，指公司發放的中秋節福利，除了月餅外，竟然有兩盒保險套，並且要求假期過後要上交使用體驗心得。

熱門新聞

環時：兩岸若開戰 有人要兒子一槍幹掉叫他衝鋒的長官

歐陽娜娜唱「我的祖國」開罰？ 師大教授：莫非警總復辟

影／國民黨邀請演說 馮淬帆：不同情香港人 也不相信大陸會民主化

歐陽娜娜、張韶涵大陸國慶獻唱影片曝光 全程未發言

馬雲：工業時代的全球化終結 新一輪將由中國驅動

歐陽娜娜、張韶涵央視開唱 陸委會：不應傷害民眾情感

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。