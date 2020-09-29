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月餅擺10年沒發霉！老翁水煮吃下肚…

世界日報 / 中國新聞組／上海29日電

中秋節將至，市面上各式月餅跟著火了，不過，在上海，有位老人日前在家翻出了被遺忘十年的月餅，令人驚奇的是，這陳年老貨，竟然沒發霉也不長毛。而老人隨後更將這老月餅吃下肚，品嘗十年前的味道。

澎湃新聞報導，上海市民周先生說，自己一家人2010年從位於金橋路的老房搬走了，但老人家戀舊，還是經常會回去。今年9月，90歲的老父親在老房整理東西時，翻出一盒放了好多年的克莉絲汀月餅，拎袋和外包裝均完好。

周先生說這盒月餅裡面原本有六個，以前吃掉了四個，盒子裡還剩兩個。仔細一看，這剩下的月餅獨立小包裝上面敲印的日期竟是「2010年8月30日」。周先生說：「月餅的包裝很好，每個獨立小包裝的月餅都裝在一個圓形的紙盒中，再裝入一個大紙盒。」大盒子上的說明，該月餅的保質期是45天。

這可是十年前的「老骨董啊！」老人家發現，從外表看，月餅還是很正常，也沒有什麼異味。老人不捨得扔，就放在鍋裡加水煮，還吃了兩口。兒子周先生嚇死了，趕緊阻止父親繼續吃。

來源：中新China News YouTube

據報導，從包裝袋來看，這個陳年月餅是個方形的「胚芽白蓮」口味。從背面看，塑料小包裝內還有一個標注「不可食用」的脫酸素劑。

對於周先生家的月餅為何會「十年不腐」？克莉絲汀接線員語帶驚奇地表示，會將情況反饋給相關負責人。

專家吉鶴立則認為，水分含量是關鍵因素。月餅成品後，糖脂混合，經過一個乳化過程，如果月餅表面的水份達到3%以下時，月餅就會像包了一層膜，被「塑封」起來，這樣各種菌類都無法生長。當然保存環境也要比較乾燥，水份活度要在70%以下，周先生老房應該具備這種條件。

吉鶴立說，如果沒有上述條件，即使防腐添加劑超標，月餅也無法保存這麼長時間。

月餅 上海 中秋節

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