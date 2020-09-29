花錢就行？湖南檳榔企業獲創新獎 網傻眼：致癌卻得獎

湖南口味王集團是中國大型檳榔食品製造企業。圖／取自口味王官網

第17屆中國科學家論壇19日在北京召開。圖／取材自中國科學家論壇微信

檳榔食品企業湖南口味王集團及其董事長，近日獲由第17屆中國科學家論壇頒發的「中國檳榔文化科技創新先進單位」和「中國檳榔文化科技創新先進人物」獎。消息引發爭議，質疑檳榔是致癌物，能有哪些科技創新？口味王此舉涉嫌變相宣傳。更有報導披露，該獎有錢就能買。

上游新聞報導，該論壇19日在北京召開，向湖南口味王集團頒發了兩項大獎：授予湖南口味王集團「中國檳榔文化科技創新先進單位」、授予董事長郭志光「中國檳榔文化科技創新先進人物」。不過，對於湖南口味王集團究竟有哪些科技創新？具體獲獎理由是什麼？都未有相關說明。

不少網友質疑，「檳榔是一級致癌物，卻獲得科技大獎」，有網友還反映，湖南口味王集團此次獎項，是在變相做廣告，逃避監管令。湖南省檳榔食品行業協會2019年3月曾發布通知，要求所有企業即日起停止中國國內全部廣告宣傳。

據報導，中國科學家論壇秘書長欒紅燕透露，該論壇參會企業須繳納數千元至數萬元（人民幣，下同）不等的參會費，如果要進行產學研項目等深度合作，需要另外收費，價格在10萬至60萬元不等。如果企業實在不符合評獎條件，可以花點錢包裝一下，開個專家論證會，就能拿獎。

對於湖南口味王集團參加此次中國科學家論壇的具體花費，欒紅燕說，因為參會企業太多，根本記不住，不過他們肯定是花了錢的。她還說，有宣傳方案的企業、產學研合作方案的企業都不一樣，「得到獎才有可能搞宣傳，不得獎怎麼可能宣傳？」

欒紅燕更稱：「如果進行產學研合作的話，我們是國家事業單位，可以給民企做產學研的背書。比如說在我們商學院成立一個基地、項目組、課題等，比如成立檳榔研究中心。你們今後與政府其他單位推廣合作過程中，就有背書了嘛，你就有政府背景了。」

報導指，中國科學家論壇主辦方除了涉嫌「量身定制」向企業頒獎，其主辦方成員還參與了其他多種名目的頒獎活動。

針對口味王集團是否存在變相投放廣告一事，湖南省檳榔食品行業協會會長楊勳至截稿時間前仍未有回覆，湖南口味王集團也尚未對此作出相關回應。