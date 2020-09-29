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根本翻版福原愛！3歲女童叉腰邊哭打桌球 每拍都精準回擊

聯合新聞網 / 綜合報導
女童哭著打桌球，仍拍拍精準回擊。圖擷自微博。
女童哭著打桌球，仍拍拍精準回擊。圖擷自微博。

小小年紀本該是無憂無慮享受著和同年齡孩子玩樂的時候，不過有一名三歲女童卻是邊嚎啕大哭邊打著桌球，畫面一流出讓許多網友們看了既心疼不捨，但又覺得其模樣相當逗趣可愛。

據中國新聞周刊報導指出，江蘇徐州一位父親拍下自己女兒一邊哭一邊打桌球的影片，雖然她哭得超崩潰，面部表情扭曲，但面對每一記球，仍然精準的全都打擊回去，她時而仰天，眼睛又趕緊盯著前方迎面而來的球，一小手還叉著腰。

此外，由於她身高不夠，腳底下還墊著箱子，不過絲毫沒有影響她揮拍，把球成功地打回去，影片中，她父親也指導其揮拍練習，不斷矯正她的打球動作，甚至讓她做發球練習。

不少網友看完影片皆紛紛大讚說，雖然女童年紀小但看起來架勢十足，根本就像是翻版的福原愛。「哭還打那麼準，我不哭都打不著」、「這是高手」、「小時候自己哭，長大了把對手打哭」、「福原愛小時候也是哭成這樣。」

福原愛更在微博上也轉發了此則小女童的影片並寫道，「我懂你的心…(笑)，可能世界上我是唯一懂你心的人吧，有機會我們坐著好好聊一聊。」網友則在底下留言笑說「愛醬看到了小時候的自己」、「太可愛啦」、「愛醬會不會也讓女兒打球？」

日本退役桌球天后福原愛三歲九個月就開始接受母親的「桌球魔鬼訓練」，她曾表示一天至少要訓練八個小時，寒暑假一天十二小時更是家常便飯。也因為這樣的養成過程，福原愛5歲就拿下日本全國大賽兒童組冠軍，11歲獲選國家隊選手，成為史上年紀最小的國手，被譽為「天才桌球少女」。

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