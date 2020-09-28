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每晚7點定時「潑糞便」 社區住戶崩潰：晚餐都沒胃口

聯合新聞網 / 綜合報導
中國廣州一住宅大樓天天被潑糞，竟找不到潑糞人，住戶怨聲連連。 圖擷取自／《看看新聞》
中國廣州一住宅大樓天天被潑糞，竟找不到潑糞人，住戶怨聲連連。 圖擷取自／《看看新聞

中國大陸廣州天河區一棟大樓日前傳出一起誇張的事件，附近住戶反應每晚7點鐘，就有疑似高樓住戶往下潑糞便，使低樓層臭氣四溢，且該時段都正值吃晚餐的時間，讓住戶直呼「非常臭，讓人沒有胃口。」但詭異的是，調閱了整棟大樓的監視器，卻都找不到丟糞人。

據《看看新聞》報導指出，在廣州天河區一處社區本月22日遭爆有人天天同一時間向下丟擲糞便，且該行為並非第一次，早在今年年初就有發生，此次至今接連兩個多月的惡劣行為，惡劣行徑令人髮指。

對於社區內出現如此誇張的事情，附近住戶也無奈表示，「他每次很準時，都是晚上7點多，別人家吃飯的時候，非常臭，讓人沒有胃口。」更有住戶氣憤強調，「遭到拋擲的糞便都會掉到二樓的透明頂棚上，也讓三樓的住戶不堪其擾」。

但詭異的是，該社區大樓共裝3個監視器，都拍不到丟糞人，社區居民便懷疑，可能監視器安裝的角度太低，導致視線死角，拍不到高樓層。對此，物業管理公司蘇姓經理則說明，「以前我們以為是7樓以下的低層住戶所為，所以監控探頭只能看到低層，以後我們會調整監控角度。」

此事件居民已向當地警方報案處理，且管委會和物業管理公司、住戶們都逐戶上門探詢，但目前仍沒有結果。

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