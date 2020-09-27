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賣男用品遭性侵 女店主反被指講解淫穢

世界日報 / 中國新聞組／北京27日電

銷售男性用品的女子小容在送貨後遭到買家性侵，安姓男子辯稱是女子在講解商品時淫穢露骨，才讓他有了犯意。湖南省益陽市中級人民法院二審該案後，將男子判處強姦罪，有期徒刑三年。

環球網報導，安姓男子是湖南新化人，他與小容是在2019年10月在陌陌平台上相識。事發當晚，他邀約小容外出被拒絕。他改以購買商品為由，再約出小容。

小容赴約後，安男要求小容上車介紹商品。此時安男將車開往偏僻小路意圖性侵小容。他遭到了小容的激烈反抗後，毆打小容並且性侵得逞。

經鑑定，小容右側顏面部、右側額面部、左側頰面部等多處軟組織挫擦傷。安男在2019年12月25日被公安抓獲。

安男的辯護人提出，小容在介紹男性用品時，語言淫穢，這才誘使他產生犯意，小容對事件的引發存在過錯。甚至是小容的一些做法讓安男誤以為小容默許與他發生性關係。

益陽市資陽區人民法院一審認為，沒有證據證實小容在介紹產品時語言淫穢，小容向客戶介紹產品是她的職業要求，對事件的引發不存在過錯。一審對安男判處有期徒刑四年。安男再提上訴。

益陽中院基於被害人出具書面材料，表示對安男的行為予以諒解，二審判決安某犯強姦罪，判處有期徒刑三年。

性侵 語言 男性

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