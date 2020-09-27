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上海銀行擺墓碑還歡迎光臨 專家：別大驚小怪

世界日報 / 中國新聞組／杭州28日電
上海某銀行的窗口被網友形容像墓碑。（視頻截圖）
上海某銀行的窗口被網友形容像墓碑。（視頻截圖）

上海一家銀行營業廳辦事窗口造型在網上引起討論，有網友認為石碑造型的窗口「很嚇人」，讓人聯想到墓碑，上方電子屏上的「歡迎光臨」四個字「更奇葩」。不過，專家表示，「網友大可不必大驚小怪，過去銀行的營業廳就是這樣的布局與樣式」。

錢江晚報報導，這次引起熱議的銀行營業廳，從視頻中辦事窗口的石碑造型和營業廳中的鐵柵欄可判斷，應是四川中路的上海銀行。

上海市規畫委員會諮詢委員薛理勇介紹，四川中路這棟建築原本是四行儲蓄會大樓，所謂「四行儲蓄會」就是過去北方的四家大銀行（鹽業銀行、金城銀行、中南銀行和大陸銀行）一起出資設立的商業聯合體，「這棟大樓是由鄔達克設計的，底層大廳的風格和當時英美銀行的風格一致」。

他表示，網友不必過分解讀這樣的建築風格，「過去銀行通過鐵柵欄的分隔，工作人員與顧客有隔斷，但沒有隔離，大家之間沒有隔閡，但安全有保障」。

薛理勇舉例，例如中山東一路24號，曾是日本橫濱正金銀行在上海所建的分行大樓，如今是工商銀行；同樣在中山東一路上的浦東發展銀行，使用的是過去的匯豐銀行大樓。在20世紀80年代，薛理勇就曾到過這裡，「當時的樣子和現在市民拍的視頻差不多」。

薛理勇總結：「外灘過去有許多老銀行，如今這些老建築繼續沿用，也是為了保留過去的歷史風貌，網路上有些人為了流量起一些嚇人的標題，我建議網友不要被他們影響」。

專家說，過去銀行的營業廳就是這樣的布局與樣式。（視頻截圖）
專家說，過去銀行的營業廳就是這樣的布局與樣式。（視頻截圖）

上海 建築 墓碑

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