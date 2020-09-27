上海養老院爺奶 能刷抖音能仿名畫

上海一座神奇的養老院，這裡的老人不僅會刷抖音，還會玩Cosplay（角色扮演），面對鏡頭也司空見慣。他們最近拍攝了一組「老人版名畫Cosplay」，模仿名畫中的人物維妙維肖，立刻在網上暴紅。

上觀新聞報導，上海楊浦區社會福利院生活著686名老人，其中90歲以上的有160多位，還有7名100歲以上老人。副院長黃蓉燕表示，今年因疫情緣故，活動少了很多，團隊想做點不一樣的事情讓老人活躍一下。「我們在網上看到小朋友模仿名畫的視頻，就想老年人是不是也可以做？」

92歲的陳珠花在這裡住了兩年多，因為愛笑被稱為「陽光奶奶」，她模仿的是「編花環的女孩」。照片裡，她身穿一襲白色紗裙，手捧花環，一頭銀髮和畫裡的小女孩一般長短。

「衣裳漂亮，人不漂亮。」奶奶笑說，「我們那個年代，連婚紗什麼樣子都沒見過」，「以前隔壁鄰居結婚時，我看到過別人穿婚紗，沒想到今天自己也穿上了」。

從7月起，福利院的護工們突然都化身成了「星探」，對照著十幾幅世界名畫，在院內各個區域的老人中進行「海選」，91歲的莊士標是同房間的三個人中唯一收到邀請的。

莊士標有一張圓臉蛋，上揚的雙眉，確實與「吃蘋果的瑪格麗特」畫中人有幾分神似。莊士標穿上護工們給他準備的黑色禮服和禮帽，手捧蘋果放在嘴邊，模仿出孩童般的天真。

「不光要外形像，還要有演技的」，住進養老院快四年的莊士標談起同屋的兩個「哥們兒」，「他們看了照片都說不像我，我覺得他們就是嫉妒我，哈哈哈…… 」。

短視頻發出去以後，這群可愛的老人搖身一變成為最火的網紅，有網友表示，「看了這些老人家的生活，好像就不那麼害怕變老了」、「老了並不可怕，只要你想，每天都可以是最精采的一天」。

這位奶奶在「 抱銀鼠的女子」中抱了獨角獸。 圖／取材自中國日報