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奇葩員工福利！公司中秋送保險套 要員工假期後交體驗心得
上海有一間橡膠製品公司的員工在網上爆料，指公司發放的中秋節福利，除了月餅外，竟然有兩盒保險套，並且要求假期過後要上交使用體驗心得。
香港01報導，據網上流傳的通知文件顯示，該公司在「放假福利及要求」一欄中，特別提到「9月份入職的新夥伴有福利噢，每人將獲得一箱XXX保險套新品」。通知稱，如果體力支持可以在國慶期間盡情發揮，「節後業務部門會和大家收集使用體驗」。爆料的員工坦言，中秋節福利送保險套，「你讓我一單身狗怎麼用啊」。
對此，不少網友都留言讚好，「真心喜歡，以後還會來的」、「這個公司好open啊」，又打趣稱「寫體驗？？這個公司這是想空手套黃文？」、「暗示你該談戀愛了」。也有網友認為，該些保險套相信是公司的產品，「估計就自己家產品了，也相當於用戶測評了」、「公司產品吧哈哈哈哈」。
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