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留滿屋垃圾狗屎不辭而別 女房客：願賠償但現在沒錢

香港01 / 彭琤琳／報導
一隻寵物犬被女租客遺棄在出租屋內。（影片截圖）
一隻寵物犬被女租客遺棄在出租屋內。（影片截圖）

近日在湖南長沙，業主劉女士發現租客沒有及時交租，幾番催促之下對方也一直不回訊息，於是找了物業工作人員到出租屋查看。結果發現這名女租客早已不辭而別，她在屋內卻留下滿地垃圾和狗狗糞便，甚至連寵物狗都沒有帶走。

綜合內媒報道，劉女士與女租客的租約在明年6月份到期。劉女士在9月11日在聯繫女租客收租時，對方在翌日凌晨只回覆了一句，之後就沒有回音。過了六七天，劉女士一直無法聯繫這名租客，還擔心她在家中出事。

劉女士此前在物業處留了備用鑰匙，於是聯繫物業工作人員上門查看。工作人員打開門一看，發現屋內有一隻狗以及滿地垃圾，租客卻不知所蹤，於是立即通知劉女士過來。劉女士其後報警處理。

屋內滿地狗屎，滿地垃圾雜物。（網路圖片）
屋內滿地狗屎，滿地垃圾雜物。（網路圖片）

網上流傳的一段影片顯示，民警手拿捕狗網，正嘗試將一隻狗從木梯上抓下來。房間內一片狼藉，到處散落垃圾雜物，除了一些外賣盒等日常垃圾外，還有狗狗的排泄物。

「狗屎、她的衣服被子、泡麵、速食、辣條袋子、飲料瓶子一滿床，天花板上都是蟲子。一桶一桶的垃圾，社區地下停車場包括3樓的大垃圾桶都被我裝滿了。電視機螢幕都爛了，牆也被撓壞了，我把沙發床墊都直接扔了。」據劉女士介紹，事後僅打掃衛生已花費人民幣600元（約新台幣2500元），預計物品損失人民幣4000到人民幣5000元（約新台幣17000元到21000元）。

據悉，劉女士後來已聯繫到這名女租客，對方向她致歉並表示願意賠償，但是說現在沒有錢，希望能給一個期限。目前警方已介入調查。

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文章授權轉載自《香港01》

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