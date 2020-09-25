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怕性慾影響學習？ 網傳陸男為考研究所在廁所自宮

香港01 / 李納德／報導
網傳北工大一名大三男生在校內自宮，但校方未回應或證實事件。（微博圖片）
網傳北工大一名大三男生在校內自宮，但校方未回應或證實事件。（微博圖片）

為了學業有人會犧牲時間、愛情，但相信絕大多數男生都不想做這種「大犧牲」。日前，中國大陸瘋傳北京工業大學一名三年級生，居然躲在學校的廁所自宮，原因竟然是「性慾影響學習」，他想考入研判院，必須集中精神讀書！事件令網民嘩然，許多人形容是「欲練神功，必先自宮，真狠人」，但亦有人說笑不出來，「身為學生感同身受」。

有志繼續升學的大學生為考入研究院都會拼命讀書，早前傳出一宗令人痛心的事件，北京工業大學一個3年級學生，竟然躲在學校的廁所自宮，當場痛到叫了出來，被其他人發現並及時送院，消息流傳到內地群組及微博等，令網民大吃一驚。

據悉事發後北工大將男生自宮的廁所關閉，校方未有交代或證實事件，但有指該學生「仍有機會恢復」，至於自宮的原因，原來是男生認為性慾影響了他學業，他一心想考入研究院，「性慾影響學習，我要考研」。

為學問自宮除令學生震撼不已，許多網民都關注事件，認為這反映中國大陸教育的缺失，學生壓力太大等。然而，許多網民竟拿自宮開玩笑，說「應該不是考研，應該是得到了一本跟向日葵有關的書」、「欲練神功，必先自宮，真狠人」、「太狠了吧！難道這就是我當初沒考上的原因？」不過也有網民認真提醒，如果有需要可以求醫用藥物控制，「讀書讀傻了吧」。

至於網傳其中一張男生自宮後的照片，相信來自是2018年發生的另一宗轟動自宮事件，一名內地廣東培正學院的男學生被女友嘲笑他陰莖太小後，他一怒下竟然自宮，下身滿腿鮮血仍保持清醒，被學校職員發現報警。

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文章授權轉載自《香港01》

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