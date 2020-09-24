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七旬阿伯臨老入花叢 公園擁吻四旬婦人才知金鏈被偷

香港01 / 李納德／報導
二人擁吻時婦人將手伸到伯伯頸後，圖片為模擬片段。（微博影片截圖）
二人擁吻時婦人將手伸到伯伯頸後，圖片為模擬片段。（微博影片截圖）

有些上了年紀的男人自以為魅力不減，面對女生投懷送抱當「桃花」，結果滿頭白髮再做主角，可惜慘成騙局的主角。日前江蘇一宗案件震驚網民，一名七旬翁結識了40多歲「年輕貌美」的失婚婦人，對方主動搭訕。一次約會中，二人情到濃時長椅上深情擁吻，阿伯享受得被失婚婦偷走頸上金鏈都懵然不知！婦人最終因偷竊被判入獄8個月及罰款1.4萬元人民幣（約新台幣6萬元），網民畫錯重點，表示非常佩服她「老年味加口氣都能忍」、「虧的可是這婦人啊」。

年邁老漢和年輕女生相戀，好聽點叫黃昏戀，難聽點叫臨老入花叢，不少更以騙案收場。這宗情騙發生於江蘇，一名退休多年的七旬伯伯打牌時認識了40多歲姚姓失婚婦，姚婦人見他出手闊綽，覺得和伯伯拍拖有利可圖，竟然主動搭訕，還「抄牌」要了電話號碼。

阿伯以為婦人對他一見鍾情，事實上婦人看上的是阿伯掛在頸上的那條粗金鏈！法院指姚婦一直想找個富有男子，發現阿伯戴着一條看似價值不菲的金鏈時，當對方是「老金龜」，覺得機會來了決定主動出機，剛好阿伯見姚婦「年輕貌美」又愛和他聊天，未料中了「美人計」。

姚婦人抄牌後連日來發動電話攻勢，神女有心撞正阿伯有夢，姚婦見時機成熟，邀請對方到公園約會。7月30日，身型高大的姚婦人在一個公園裏和伯伯儼如小情侶般手拖手散步，面對比自己細30年、能當他女兒的心上人，阿伯心裏小鹿亂撞。

檢察官助理透露：「（他們）情到深處時，坐在長椅互相吻」，正當阿伯忘形時，姚婦趁機將雙手搭在他的頸後方，似是吻得不願放開，實際是用力扯開金鏈的扣，令鏈子滑落，整個過程伯伯竟然未有察覺，注意力看來都放在兩片嘴唇上。

二人分開約十分鐘後，伯伯回過神來才發現自己的金鏈不知所蹤，打給姚婦人一問，殊不知對方心虛，竟然不接電話，最後阿伯終於覺得事有蹊蹺，決定報警。警方及後檢回涉案金鏈，發現鏈子重逾60克，值約2.7萬人民幣（約新台幣11萬元）。最終姚婦因盜竊罪被判入獄8個月，並罰款1.4萬人民幣（約新台幣6萬元）。

網民發現婦人長得很高。（微博影片截圖）
網民發現婦人長得很高。（微博影片截圖）

檢察官就此案特別提醒，退休老人容易成為騙子目標，別因「情感上一點小便宜而吃大虧」導致財物損失。案件中伯伯成功尋回金鏈，留下的只有情傷。

不過，一眾壞心眼的網民卻紛紛表示「太震驚了」、「怎麼下得去嘴啊」，竟然群起說婦人實在「虧」太多，「這個吻我賣您27000一點都不貴」。見到70歲老漢還能吻「年輕女生」，不少人笑言「等我70歲時我去買條假的金鏈」。

由於近年出現詐騙老人的案件的手法都相當類似，中招的多數是孤獨、感情失落的老人，內地警方曾提醒長者應慎防參加所謂老人交友、徵婚等活動，遇事要多選子女商量，對陌生人提高戒心，子女如遇父母其中一方離世時，要格外關懷另一人。

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文章授權轉載自《香港01》

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