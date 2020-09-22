從青海到甘肅 獨腳勇士10天穿越534公里荒漠

徒步穿越戈壁荒漠是一個艱鉅的挑戰，但被稱為「潘神」的獨腳勇士潘俊帆，戴著義肢從青海「火星基地」出發，用228小時9分走完了534公里的無人區，花了將近十天抵達甘肅的戈壁清泉，他表示，「創造腿部截肢者不間斷越野世界紀錄，是我的夢想」。

紫牛新聞報導，今年40歲的潘俊帆，在2015年遭遇車禍失去右腿，樂觀的他在截肢手術後積極復健，半年後安裝義肢，一個星期過後，他就能行走自如，兩個星期後就開始練習奔跑了。

據報導，車禍之前，潘俊帆從沒接觸過戶外運動。康復期間，他偶然看到一項戈壁挑戰賽，為了激勵自己，他訂下一年後到戈壁四天徒步108公里的小目標。2016年4月，潘俊帆到青海參加「2016年第二屆絲綢之路戈壁挑戰賽」，成為這個比賽第一位在賽程規定時間內完成108公里戈壁穿越的截肢者，因此受到了很大的鼓勵。

之後潘俊帆參加了一個又一個比賽，但他有一個更大的夢想，就是參加中國首個超長距離極限賽「八百流沙極限賽」。

「八百流沙」有兩條400公里的路線，一條在青海，一條在甘肅，環境極度惡劣，溫差高達攝氏50度。但因新冠疫情，今年的「八百流沙」取消，「我依然不想輕易改變自己的夢想」，潘俊帆決定把兩條路線串起來，挑戰總里程500多公里的線路。

9月9日零點，潘俊帆從青海的「火星基地」出發，18日12時09分抵達甘肅戈壁清泉的終點，到達終點的最終行程是534公里，「我最後無傷到達終點，這次挑戰中身體的恢復能力對我來說是最大的驚喜」。

挑戰期間，他每天只睡四個小時，以不同的方式運動12到16個小時。他非常關注導航找路和自身感受，在通宵夜行的時候偶爾感覺孤獨，就自己和自己對話，把孤獨當作享受。

路程中，他印象最深的是穿越阿爾金山那100多公里路段，海拔全部在3300米以上，但是他跑得快要飛起來了。穿越阿爾金無人峽谷時，一路能看到新鮮狼糞以及被狼啃剩下的巖羊骨架，那是唯一一段身邊有人護衛的路程。

報導指出，從以前的平凡生活，到現在的獨腳極限鐵人，潘俊帆有深刻的感悟，「在我四肢健全的時候，我不太懂得健康軀體的重要性；車禍截肢之後，我真正重視健康的身體與生命體驗，從前只是想想卻從未實施的很多計劃，現在會立即馬上行動，無論是戶外旅行探險，鐵人三項，越野跑等，我覺得現在的生活質量與生命體驗，已經遠遠超越了車禍截肢前的我。」

潘俊帆在沙漠徒步。圖翻攝自紫牛新聞