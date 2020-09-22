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餓了就偷飯…陸男冒充外送員 3個月胖50斤

世界日報 / 中國新聞組／北京22日電
一名男子假冒外送員，偷吃偷喝3個月，胖了150斤。圖翻攝自觀察者網
一名男子假冒外送員，偷吃偷喝3個月，胖了150斤。圖翻攝自觀察者網

「自從買了這身裝備，我吃外賣再也沒付過錢……」這個網路段子居然成真了。大陸深圳一名男子冒充外送員，以偷盜外賣為「生」，餓了他就找商場拿吃的，渴了就拿奶茶，民警說，兩、三個月前男子大概150斤，到被抓到的時候已經超過200斤了，胖了不少。

觀察者網報導，從監視器畫面可以看到，這假冒外送員的男子，頭戴某外賣平台的帽子，若無其事走進店家，一邊假裝在上手機上的接單系統，另一隻手則拿起外賣悠哉地走出門。

日前這名男子因為偷外賣被警方逮捕，男子聲稱對外賣沒有要求，但根據監視器畫面，他「下手」的都是一些比較大的品牌。男子表示，其作案時間沒有規律，只要餓了他就找商場，餓了就拿吃的，渴了就拿奶茶。

據報導，民警介紹，對比之後發現，兩、三個月前，這名男子還沒有這麼胖，身高175公分的他，體重大概150、160斤，到被落網的時候，體重已經超過200斤了，整個人胖了很多。

對此，有網友開玩笑表示，這個新聞可能是想告訴大家，吃外賣真的會長胖。

一名男子假冒外送員，偷吃偷喝3個月，胖了150斤。圖翻攝自觀察者網
一名男子假冒外送員，偷吃偷喝3個月，胖了150斤。圖翻攝自觀察者網

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