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六旬夫妻同時得到結腸癌中晚期 醫揪罪魁禍首：嗑瓜子

聯合新聞網 / 綜合報導
一對六旬夫妻吃瓜子吃到罹患結腸癌中晚期。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
一對六旬夫妻吃瓜子吃到罹患結腸癌中晚期。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

嗑瓜子嗑出癌症末期！一對退休的六旬夫妻近期因為兩人同時皆出現血便的症狀，覺得事情不太單純，就醫仔細檢查後竟然發現已經是結腸癌中晚期，檢驗結果不僅讓這對夫妻不解，連醫生也覺得背後應該還有其他因素造成。

根據長江網報導，家住漢陽的67歲張先生與另一半王女士，退休後就常宅在家看電視、玩遊戲，打發時間的同時，還會吃零嘴，吃得最多的就是瓜子，有時候甚至一天下來要吃掉一斤多。

今年九月初，兩老發現大便中帶血，於是一起到武漢市中醫醫院漢陽院區就診，經過大腸鏡檢查後確診為結腸癌中晚期。腫瘤科主治醫師何威華在詢後詳細病史後才了解，夫妻家族並無腸癌相關病史。

在排除一系列的腫瘤誘發因素後，何威華認為其罹患結腸癌與平日的不良飲食習慣有極大關聯。他解釋，市面上販售的五香瓜子、多味瓜子，生產過程中用了大量香料、食鹽、糖精，而香料中的黃樟素有輕微毒性，如果攝取少量對人體無害，但長期大量食用則會累積性中毒，引起肝癌和腸癌。

另外，一些腐爛的瓜子，或是品質較差的，可能也含有致癌物黃麴毒素，一旦吃下去對人體也有危害。何威華也提醒，會得到結腸癌與飲食習慣很有關係，「高脂肪、高蛋白、粗纖維少的飲食容易誘發腸癌。」

他提醒，除了精緻澱粉或白米飯之外，民眾平常必須要多吃蔬果及其他的五穀雜糧食物，而如果身體出現不明原因的血便、腹瀉、便秘及腹痛等症狀，建議要立即就醫檢查。

針對食品添加物中會出現的黃樟素，事實上，美國食品藥物管理局（FDA）曾公布研究指出，黃樟素是小鼠肝癌致致物。研究者在小鼠的飼料中添加0.04%～1%的黃樟素，150天到兩年可誘發小鼠產生肝癌，而如今在美國，也不再允許黃樟素作為食物添加劑。

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