聽新聞
test
0:00 / 0:00

29歲女大腦內驚現「2根5公分長的針」 醫：不排除人為

聯合新聞網 / 綜合報導
女子因為車禍，意外發現自己腦內有2根針。 圖／翻攝自微博《平原晚報》
女子因為車禍，意外發現自己腦內有2根針。 圖／翻攝自微博《平原晚報

中國大陸河南鄭州一名29歲朱姓女子於2019年發生車禍，當時在醫院檢查時竟然發現自己腦部有兩根長約5公分、寬度約4.9公厘的針狀異物，醫院神經外科主任表示，可能是意外或者人為。由於沒有損壞腦部主要功能區，所以沒有什麼異樣。

據《平原晚報》報導，朱姓女子在去年因車禍到醫院照電腦斷層掃描，才發現腦內被插了2根針。對此，該醫院神經外科主任醫生判斷這2根針應該是幼年時期就被插進去的，因成人骨頭非常硬，這種細的金屬物是不可能扎進去的。

對於這兩根針是否會影響朱姓女子，醫生表示，這麼多年來她完全沒有感覺到任何異狀，原因可能是因無傷及腦部主要功能區，所以才會一直沒感覺，但還是建議以手術方式取出，以免之後造成感染。

朱姓女子也補充道，小時候有一段時間持續哭鬧，父母也曾懷疑她頭部好像有被針扎的痕跡，但因當時醫療資源並不普及，就沒有特別帶去檢查。目前，朱姓女子認為此事「像是人為的，而且我有懷疑對象」，現已前往警局報案。

車禍 手術

延伸閱讀

千人偽造身份盜領公務員3億薪水 一查竟有333名幽靈員工

開山路被後車檢舉…一看違規事項他傻眼：吃飽太閒？

女孩上大學竟有35個「爸爸」來送行 暖心真相曝光惹哭眾人

韓國瑜時代已過？命理師曝：國民黨正在醞釀新「共主」

相關新聞

陸男用榴槤殼做拖鞋送女友 網友：看得我腳好痛

北京一名男網友日前用榴槤殼做成拖鞋送給女友，引發網路熱烈討論，這名男網友先用紙板畫好尺寸，然後將榴槤殼按紙板模樣切割，最...

29歲女大腦內驚現「2根5公分長的針」 醫：不排除人為

中國大陸河南鄭州一名29歲朱姓女子於2019年發生車禍，當時在醫院檢查時竟然發現自己腦部有兩根長約5公分、寬度約4.9公厘的針狀異物，醫院神經外科主任表示，可能是意外或者人為。由於沒有損壞腦部主要功能區，所以沒有什麼異樣。

女孩上大學竟有35個「爸爸」來送行 暖心真相曝光惹哭眾人

「爸爸們」做妳的後盾！一名鄭姓大陸女子考上大學，近日準備到校新生入學，豈料竟有35個爸爸陸續趕來向他送行。原來是因為該名女孩的生父在她4歲時去世，他在退伍時結交的35位朋友得知後，義不容辭的一起照顧女孩，他們也對女孩暖心喊話，「妳儘管往前走，有我們做你的後盾」。

西安地鐵做秀？自誇做好事 被揭是「擺拍」

西安地鐵日前發布一則貼文，宣傳地鐵工作人員「做好事」，指其主動為一名女乘客遞送藥水、膠布和處理傷口。隨後卻被該名女乘客爆料是「擺拍」，地鐵宣傳不實。

搞歧視？江蘇學校餐廳 女生吃飯比男生貴

江蘇一所學校的餐廳推出「男生飯」窗口和「女生飯」窗口。相同的飯量以性別計價，女生收費較男生高。業者宣稱因為女生食量小，以價制量避免浪費。網友表示，「買得越多單價越便宜很正常，但沒必要分性別」。

陝西殯儀館女屍被偷？死者丈夫拘10日

日前，一則「陝西志丹縣一殯儀館內女屍被人從窗戶偷走」的消息在網絡熱傳，引發關注。志丹縣公安局微信公眾號日前發布通報稱，偷運遺體的是死者孫有蘭的丈夫。該通報稱，志丹縣公安局8月底接到殯儀館報稱「館內一具女屍被人破壞窗戶護欄偷走」，民警接報立即趕赴現場調查。

真的騙很大！妻50歲謊稱33歲 30歲夫告她騙婚

2019年8月，30歲常州小伙小劉和網上認識的33歲女子結婚了，不料婚後卻發現她種種反常，報警後一查，小劉傻眼了……。原來老婆已50歲了，整整比他大20歲。

《花木蘭》劉亦菲替身曝光 網驚：比女主角還正！

迪士尼公司斥資2億美元拍攝的真人版《花木蘭》，先前受疫情影響，上映檔期延宕許忠，終於於本（9）月在台灣及中國大陸等地上映，雖然因為劇情刪減，及演員政治立場和拍攝地點等問題引起不少爭議，但仍引起不少關注。近日就有微博網友發現，女主角劉亦菲的替身是位大眼美女，掀起一股討論。

婦人生吃30隻螃蟹後果慘 「感染近十種寄生蟲」嚇壞醫生

沒有根據的偏方真的不能輕易信以為真！中國大陸有一名46歲的婦人因迷信偏方而生吃了30隻螃蟹，後因咳嗽、胸悶等症狀到醫院檢查，才發現被寄生蟲感染，胸腔積了大量膿液和氣體。

鮑毓明「幼女門」結案：結局竟是美國人？中國式逆轉的謎中謎

「所以這算『美國戀童癖』遇到『仙人跳』？真相就此大白？」中國在今年4月引爆輿論爭議的「鮑毓明案」，中興通訊獨董鮑毓明，被爆出長年性侵自己的「未成年養女」，受害者透過媒體出面發聲後旋即引發中國輿論猛烈抨擊。然而9月17日公開的調查結果卻令眾人詫異——全案因證據不足，不構成鮑毓明性侵罪。同時聲稱被害者的少女，也被發現偽造身分證、假裝自己未成年來接近鮑毓明。但儘管性侵案不成立，事件卻還有許多弔詭複雜的發展，鮑毓明在同日也因為「隱瞞自己美國國籍」遭吊銷律師執照，公安局也發布「美國人鮑某某驅逐出境」的裁決。全案的風向逆轉，到底還有多少謎題未解？傻眼的中國輿論，又該如何看待？

熱門新聞

女孩上大學竟有35個「爸爸」來送行 暖心真相曝光惹哭眾人

台籍總監被指發布仇中言論 大陸瑞幸咖啡：停職

共機連日擾台 陸外交部：不存在海峽中線

29歲女大腦內驚現「2根5公分長的針」 醫：不排除人為

錢塘江大潮翻堤 整排車轉眼被沖走

安徽族譜除名 龐培歐首席中國顧問余茂春譏「鬧劇」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。