29歲女大腦內驚現「2根5公分長的針」 醫：不排除人為

中國大陸河南鄭州一名29歲朱姓女子於2019年發生車禍，當時在醫院檢查時竟然發現自己腦部有兩根長約5公分、寬度約4.9公厘的針狀異物，醫院神經外科主任表示，可能是意外或者人為。由於沒有損壞腦部主要功能區，所以沒有什麼異樣。

據《平原晚報》報導，朱姓女子在去年因車禍到醫院照電腦斷層掃描，才發現腦內被插了2根針。對此，該醫院神經外科主任醫生判斷這2根針應該是幼年時期就被插進去的，因成人骨頭非常硬，這種細的金屬物是不可能扎進去的。

對於這兩根針是否會影響朱姓女子，醫生表示，這麼多年來她完全沒有感覺到任何異狀，原因可能是因無傷及腦部主要功能區，所以才會一直沒感覺，但還是建議以手術方式取出，以免之後造成感染。

朱姓女子也補充道，小時候有一段時間持續哭鬧，父母也曾懷疑她頭部好像有被針扎的痕跡，但因當時醫療資源並不普及，就沒有特別帶去檢查。目前，朱姓女子認為此事「像是人為的，而且我有懷疑對象」，現已前往警局報案。