女孩上大學竟有35個「爸爸」來送行 暖心真相曝光惹哭眾人

「爸爸們」做妳的後盾！一名鄭姓大陸女子考上大學，近日準備到校新生入學，豈料竟有35個爸爸陸續趕來向他送行。原來是因為該名女孩的生父在她4歲時去世，他在退伍時結交的35位朋友得知後，義不容辭的一起照顧女孩，他們也對女孩暖心喊話，「妳儘管往前走，有我們做你的後盾」。

根據《新浪科技》報導，23年前浙江平湖有36名年輕人被分配到湖北當兵，36人退伍後依然保持良好關係，後來其中一人不幸因車禍去世，留下一名4歲的女兒。

聽聞此事，其他35人義不容辭伸出援手，自願一起照顧女孩，近日女孩考上台州學院，本月17日要到校新生入學，這群「爸爸們」紛紛請假，專程趕來位女孩送行。

雖然班主任建議，跟著女孩去學校的人數不要太多，但「爸爸們」仍特別從平湖、乍浦、嘉興等地陸續趕來，圍坐在一起，說著臨行那些暖心的囑託和祝福，也在屋子前的空地合照，他們也對女孩叮嚀，「妳儘管往前走，有我們做你的後盾」。

感人的情誼讓不少網友很感動，留言「感人，戰友情一輩子」、「好暖」，也有人說「現在比較關心未來的女婿怎麼過老丈人這一關」、「以後結婚敬酒是要喝35杯嗎？」、「這女孩如果受欺負了，對方不知道會被撕成什麼樣」。