《花木蘭》劉亦菲替身曝光 網驚：比女主角還正！

迪士尼公司斥資2億美元拍攝的真人版《花木蘭》電影，先前受疫情影響，上映檔期延宕許久，終於在本（9）月上映，雖然因為劇情刪減，及演員政治立場和拍攝地點等問題引起許多爭議，但仍引起不少關注。近日就有微博網友發現，女主角劉亦菲的替身是位大眼美女，掀起一股討論。

近日微博流傳一組照片，是劉亦菲在拍攝《花木蘭》電影時所用的替身，她有著一頭烏黑的卷曲秀髮，及水汪汪的深邃大眼，網友發現其真實身分為中國大陸演員劉亞西（Yaxi Liu）。特別的是，她除了是《花木蘭》劉亦菲一角的替身外，也是鞏俐飾演的女巫替身。

這組照片被網友轉發至PTT，引起網友暴動，「替身比女主角美是怎麼回事？」、「請她主演我搞不好還會進場」、「正！換女角了啦！」、「只有我覺得側臉有點像楊冪嗎」、「第一次看到替身比主角還要像主角的」、「這已經是女主角的等級了」、「表情比本尊豐富」。

《花木蘭》替身演員劉亞西和劉亦菲合照。圖擷自 微博

在 Instagram 查看這則貼文 刘亚西 YAXI.LIU（@_liuyaxi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 14 日 上午 2:19 張貼