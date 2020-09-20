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西安地鐵做秀？自誇做好事 被揭是「擺拍」

世界日報 / 中國新聞組／北京20日電
西安地鐵發布標籤為「遇見最美西安」的博文，稱工作人員主動拿醫藥箱為一位「踮著腳走路」的女乘客處理傷口，引發網民質疑「擺拍」。（取材自微博）
西安地鐵發布標籤為「遇見最美西安」的博文，稱工作人員主動拿醫藥箱為一位「踮著腳走路」的女乘客處理傷口，引發網民質疑「擺拍」。（取材自微博）

西安地鐵日前發布一則貼文，宣傳地鐵工作人員「做好事」，指其主動為一名女乘客遞送藥水、膠布和處理傷口。隨後卻被該名女乘客爆料是「擺拍」，地鐵宣傳不實。

香港01報導，西安地鐵日前發布一則貼文，標籤為「遇見最美西安」，文內稱在地鐵2號線鐘樓站，工作人員看到一位「踮著腳走路」的女乘客，詢問得知女乘客被新鞋磨損腳。西安地鐵稱，工作人員立即拿了醫藥箱，為這名乘客簡單處理傷口，最後還送上藥水膠布，「女乘客對工作人員的細心幫助表示感謝。」

沒想到地鐵「好人好事」曝光後，卻遭當事人狠狠打臉。

女乘客在朋友圈講述了另一個版本的故事。她表示，自己因工作原因磨損腳，外出時已在腳部貼了藥水膠布，惟途中膠布與鞋子摩擦後脫落。當時她走到地鐵，看到有愛心服務站，於是詢問工作人員是否能提供一片新膠布，並非工作人員主動察覺。

女乘客還稱，經過三名工作人員來回工作交接，她在等了十幾分鐘後，卻看到工作人員帶著相機過來，同行的還有一名提著藥箱的領導。「領導又對我進行了詢問，緩緩蹲下，打開藥箱，拿出創可貼。我反覆說了，我只需要一個，然後給到我手中由兩個變為四個，直到確定照片拍穩妥了，才把創可貼交到我手中。」

女乘客指出，西安地鐵宣稱「立即拿來藥箱」和「為乘客簡單處理傷口」等都是不實內容。她還表示，雖然很感謝西安地鐵給的膠布，但就這樣的不實報道及工作效率，她認為自己及身邊的朋友如果以後再遇到需要幫助的事情，可能不會求助西安地鐵。

針對此事，不少網民質疑西安地鐵工作人員「擺拍」，有「作秀」之嫌。西安地鐵事後發出致歉聲明，並將貼文刪除。

香港

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