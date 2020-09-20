搞歧視？江蘇學校餐廳 女生吃飯比男生貴

江蘇一所學校的餐廳推出「男生飯」窗口和「女生飯」窗口。相同的飯量以性別計價，女生收費較男生高。業者宣稱因為女生食量小，以價制量避免浪費。網友表示，「買得越多單價越便宜很正常，但沒必要分性別」。

綜合媒體報導，江蘇經貿職業技術學院江寧校區的學生餐廳祭出新規定，男生用餐時，每100公克的白飯收費0.5元（人民幣，下同）；女生用餐時，每50公克的白飯收費0.3元。

這紙公告被學生上傳網路後引發熱議，不少網友認為買得越多、單價越便宜是很合理的事情，但沒必要區分性別，學校此舉造成性別對立；也有女性網友感嘆，現在女生連吃個飯都被歧視。

餐廳經理稱，為了響應節約糧食，6日起在打飯窗口推出「男生飯」窗口和「女生飯」窗口，「男生有的能吃就多打一點，女生飯量小就少打一點，能吃多少打多少，盡量避免浪費」。

同等重量的米飯，為何女生要貴一些？該負責人稱當時規畫的時候沒想那麼多。如果有女生飯量偏大，50公克吃不飽的話，該經理稱可以在打飯的時候跟窗口工作人員要求多打一些，價格依舊按正常費用收取。

針對有人稱此舉有「性別對立」的嫌疑，該經理回應，出發點是為了節約糧食，以前食堂飯價統一是150公克0.5元，但是很多女生吃不完造成浪費，「現在做這樣的區分，還是有一些女生吃不完50公克米飯」。