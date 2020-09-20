陝西殯儀館女屍被偷？死者丈夫拘10日

日前，一則「陝西志丹縣一殯儀館內女屍被人從窗戶偷走」的消息在網絡熱傳，引發關注。志丹縣公安局微信公眾號日前發布通報稱，偷運遺體的是死者孫有蘭的丈夫。該通報稱，志丹縣公安局8月底接到殯儀館報稱「館內一具女屍被人破壞窗戶護欄偷走」，民警接報立即趕赴現場調查。

澎湃新聞報導，經調查，張嫌承認夥同友人及僱用的兩名出租車司機來到志丹縣殯儀館，從殯儀館外牆山上翻至殯儀館院內，後用事先準備好的管鉗將殯儀館外窗護欄剪斷進入停屍房，將遺體抬至窗口後一起將其運回老家。

前述通報顯示，死者今年53歲，現住榆林市靖邊縣大路溝鄉劉家砭村人。1986年，她與志丹縣旦八鎮界灣村周姓村民結婚，婚後育有兩兒一女，三人都姓周。

2002年，孫有蘭與周姓前夫通過人民法院離婚，2003年攜帶女兒與張嫌一起生活，後張嫌將孫及其女兒戶口上至自己戶下，同時，將孫的女兒從姓周改為姓張。此後，張嫌一直在靖邊縣靠打工為生並供孫的女兒上大學直至工作、成家。

據報導，孫女生前因病在榆林市靖邊縣中醫院治療，並於8月25日轉至延安市腦血管醫院治療，兩天後因治療無效在醫院去世。孫女去世後，兒子等人將母親遺體運回志丹縣並存放在志丹縣殯儀館內。

8月28日，雙方家屬因孫女遺體歸屬問題在殯儀館發生爭執並向順寧派出所報警，民警及時出警，並耐心勸解，事態得到平息。

報導指出，8月29日凌晨1時許，張嫌認為，自己有義務將自己妻子遺體入土為安，於是夥朋友及僱用的兩名出租車司機來到志丹縣殯儀館等五人，從殯儀館外牆山上翻至殯儀館院內，張嫌用事先準備好的管鉗將殯儀館外窗護欄剪斷進入停屍房，將孫女的遺體抬至窗口後，五人一起將遺體運回老家。

志丹縣公安局認為，該案中，張嫌運走遺體行為未達到立案標準，其損毀殯儀館窗戶行為屬治安案件，根據《治安管理處罰法》規定，張嫌涉嫌故意損毀公私財物，已被依法處以行政拘留十日。