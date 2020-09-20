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真的騙很大！妻50歲謊稱33歲 30歲夫告她騙婚
2019年8月，30歲常州小伙小劉和網上認識的33歲女子結婚了，不料婚後卻發現她種種反常，報警後一查，小劉傻眼了……。原來老婆已50歲了，整整比他大20歲。
齊魯晚報報導，2019年3月，在江蘇揚州打工的小劉，在某短視頻平台上認識了這個名叫「程瑞雪」的女子。兩人聊得投緣，很快就見了面。
程瑞雪告訴小劉，她是87年生人。「當時問她了，也看了身分證。因為化妝的原因，我就相信了。」 小劉說。
據報導，俗話說，女大三，抱金磚，兩人很快戀愛了。沒多久，小劉便帶著程瑞雪見了父母，父母對乖巧的程瑞雪也很喜歡，2019年8月，兩人結婚了。
「當時辦酒席的時候也問她了，她說是當地的習俗，女方的父母是不出面的。」小劉說。
婚後，程瑞雪經常以在杭州做服裝生意為由不歸家，而相處時間長了，親戚朋友對程瑞雪的年紀也指指點點。小劉前思後想，也發現對方有許多反常的地方，於是到派出所報了警。
「當天正好是情人節，我們就讓受害人以過情人節為由，騙嫌疑人回家。下午4點多，我們把她抓住了。」揚州市江都公安局三江營水上派出所民警杜陽說。
報導指出，這一查，程瑞雪露餡了。她本姓徐，今年已經50歲了，給小劉看的身分證是假的，結婚證也是她找人辦的假證。
經審訊徐某交代，因為欠下十多萬網貸無力償還，便冒充85後騙婚還貸。被害人劉某結婚心切，給了徐某可乘之機。當初劉某給她的6.88萬元彩禮，也被她拿去還了網貸。目前，徐某涉嫌詐騙罪已被刑拘，案件還在進一步辦理中。
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