婦人生吃30隻螃蟹後果慘 「感染近十種寄生蟲」嚇壞醫生

「森林是你家，蚊子當鄰居...？」中國近年興起「森林城市」的綠化建築概念，其中位於四川成都的「七一城市森林花園」社區，便是號稱中國邁入「第四代住房」的第一批實驗建設項目。整個社區由8棟、30層的大樓組成，特別的是，每戶陽台外牆上都採用了垂直綠化設計，層層疊疊種滿了各類植物，也讓鋼筋水泥的大樓彷彿矗立森林裡的一根根林木。不過，這座看來前衛又生意盎然的「垂直森林」，儘管在去年秋天就已完售交屋，卻因為「城市森林裡蚊子太多」等現實憂慮，導致實際入住率至今只有1%，也引發中國輿論的自我吐槽。

2020-09-16 18:19