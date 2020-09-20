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婦人生吃30隻螃蟹後果慘 「感染近十種寄生蟲」嚇壞醫生
沒有根據的偏方真的不能信以為真！中國大陸有一名46歲的婦人因迷信偏方而生吃了30隻螃蟹，後因咳嗽、胸悶等症狀到醫院檢查，才發現被寄生蟲感染，胸腔積了大量膿液和氣體。
根據陸媒《都市快報》報導，中國大陸浙江杭州有一名46歲的胡姓婦人，近日因胸悶、喘不過氣等症狀到醫院就診，經檢查發現胸腔中有大量氣體和液體。醫生為她左側胸腔進行穿刺引流術，引出大量膿性液體。事後血液檢查發現，該名婦人非結核感染或腫瘤，但血液檢查中的一項異常指標顯示，可能存在過敏、寄生蟲感染。
經醫生進一步詢問，胡姓婦人才想到半年前曾做腰椎手術，友人告知「生吃螃蟹」可以強壯骨骼，幫助腰椎及早復原，於是婦人就將30多隻河蟹搗碎後用米酒浸泡，去除浮沫後生吃。
醫生將婦人血液送去過寄生蟲檢查，檢查後發現肝吸蟲、肺吸蟲、弓形蟲、包蟲、裂頭蚴、豬囊尾蚴抗體都是陽性，單是醫院能檢查出來的寄生蟲，婦人就感染了近十種。
醫生提醒，寄生蟲經過中間宿主，如螃蟹、田螺等，通過口腔感染進入人體，可能寄生於多種組織器官，如腦、脊髓、胃腸道、腹腔和皮下組織等，產生相應的症狀，嚴重時還會造成不可逆的後遺症。因此海鮮、河鮮、肉類一定要煮熟才能食用，尤其是不能生食山溪和河裡的蟹、蝦，因為山溪和河流是各種寄生蟲的滋生源。此外，還要養成不飲用生水、不吃生食，飯前便後用流水肥皂洗手的好習慣。
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