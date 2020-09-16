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全球僅450例！廣西婦剁豬誤傷指 染豬鏈球菌腦膜炎致命罕疾

香港01 / 李納德
中國廣西一名婦女處理豬肉時誤傷手指，卻因此患上罕見疾病豬鏈球菌腦膜炎，嚴重者恐將致命。圖擷自微博。
中國廣西一名婦女處理豬肉時誤傷手指，卻因此患上罕見疾病豬鏈球菌腦膜炎，嚴重者恐將致命。圖擷自微博。

處理豬肉一定要小心，更別讓傷口接觸到生豬肉！廣西一名55歲女子日前突然頭暈發燒，「頭像要爆炸」，即趕去求醫，經診斷確診患上全球僅約450宗病例的豬鏈球菌腦膜炎，是可奪命的罕見病。醫生查問後發現，女子早前剁豬肉時手指受傷出現約2公分傷口，未妥善處理傷口下繼續接觸生豬肉，小小傷口導致染上惡菌。

55歲廣西崇左市天等縣一名閉姓女子，日前突然發高燒，「頭像要爆炸，似乎準備要瘋掉一樣」，忍耐不住趕到醫院檢查。醫生檢查後發現，閉女的腦脊液及血培養細菌鑑定是感染豬鏈球菌，診斷確認她患了罕見的豬鏈球菌腦膜炎。

醫生查問發現，閉女在南寧的工地工作，原來在8月30日，她沒有戴手套剁豬骨，誤遭斷骨劃傷左手拇指，割損皮膚見血，受傷後她未有包紮，僅用水沖洗一下就繼續剁豬肉。閉女士的傷口2天後癒合，所以她沒有多作理會，沒想到小小傷口竟染上惡菌。9月2日，她開始頭痛及發燒，9月4日才忍不住求醫。

院方指稱，豬鏈球菌腦膜炎致其腦脊液的蛋白值為正常人上限的1000倍，正常人的腦脊液應是無色透明的，但閉女的已經變得渾濁，屬化膿性腦膜炎，病情若惡化會危及性命，幸好她經過8天的治療後，情況已明顯好轉。

大陸媒體《澎湃新聞》指1968年至今，豬鏈球菌腦膜炎的病例只有約450宗，患者多數出現於北歐、南亞等食用豬肉的國家。主治閉女的廣西壯族自治區民族醫院神經內科醫生黃鉦翔指，豬骨上的豬鏈球菌可經開放性的傷口傳播，人們直接接觸這些帶有豬鏈球菌的豬就有機會受感染，但不會人傳人。是否會感染的關鍵在於豬肉上有沒有帶病菌，若豬肉帶有豬鏈球菌，即使手上有倒刺一樣會感染，一般來說感染該菌後4小時至7天內就會發病，平均2至3天會出現症狀，感染症狀包括發燒、頭痛、嘔吐等，必須到醫院治療。

他同時建議大眾處理豬肉時最好戴手套，萬一被豬骨劃傷皮膚，豬鏈球菌就可能入侵體內。對於屠宰豬隻人士，建議工作時做好防護，除了手套，還應穿防護服或戴好口罩。而一般市民記得勿吃未煮熟的豬肉，而且應該選購通過檢驗認證的豬肉。

廣西婦人用刀誤劃傷手指，竟意外罹患全球僅450例的罕見疾病。
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文章授權轉載自《香港01》

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