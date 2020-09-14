準新娘討「百萬聘金加一棟新房」 男友付不出爆氣當街打她

中國大陸河南省在13日傳出，一名年輕男子當街怒毆女友，而原因疑似是因女方家裡索討高額聘金與新房，男方無力負擔竟還遭女方帶人痛毆。影片中可以看見男方情緒失控大喊，「跟妳在一起了兩年，妳家裡要30萬人民幣（約128萬元新台幣）聘金、150萬人民幣（約新台幣642萬元新台幣）的房子，妳還讓我活嗎？」隨後就動手打了女友一巴掌。

據《網易新聞》報導，於13日時有一名男子當街失控毆打女友，並且不斷的對著女友怒喊「老子跟妳好了兩年了，你家裡30萬人民幣的聘金，150萬人民幣的房，你還讓人活不？」男子一邊動手一邊怒斥表示「我欠你們家的了？甩都甩不掉，下來先把我打一頓！」、「我在公司上班，你天天來我公司鬧，你讓我吃不？你還讓我活不？」

報導指出，雙方已論及婚嫁，但因男方拿不出來女方提出的聘金，經多次協商後無果，便無奈和女友提分手，但女方似乎不願意分手，除帶人痛毆男生，還連續4個月天天到男友上班的公司鬧事，讓他備受騷擾。而此事在網路上曝光後，「天價聘金」的關鍵字也屢次登上中國熱門搜索詞。

對此，多數網友認為女方的行為太過份，紛紛表示「如屬實打得好！就是下手太輕了」、「要聘金對方給不起，妳嫌棄他妳就跟他分手啊，幹嘛去人家公司裡鬧？兔子急了還咬人呢」、「看來還是單身好」、「這女方真是有病，幹嘛禍害人家男孩」。

但也有留言表示，先動手打人就是不應該，「沒必要這樣激動打人」、「可以分手，打人犯法」、「不給就不給唄，打人算什麼，小夥子還是年輕啊」、「不滿聘金數目就分手啊，打人算怎麼回事」、「有一說一，打人肯定不對，聘金的事情你情我願，超過自己的能力範圍可以放棄」。