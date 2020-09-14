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陸男買6公斤蠔油吃3個月 竟在桶底發現蝙蝠屍體
在食物中發現蝙蝠屍體固然可怕，更可怕是食用數個月後才發現額外「加料」！大陸山東省濟南市1名男子早前買來6公斤的桶裝蠔油，食用近3個月後，才在桶底撈出1具完整蝙蝠屍體，畫面令網民覺得驚嚇。涉事廠家其後回應指，生產過程需層層過濾、發酵和罐裝，桶內不可能出現完整蝙蝠。
據陸媒齊魯電視台報道，濟南市民郭先生早前購買1桶「海天」出產、重6公斤的蠔油，惟食用近3個月後，竟在桶底發現異物，一撈起才發現是蝙蝠屍體，非常嘔心。他稱屋內所有窗戶均裝有紗窗，絕對不會有蝙蝠飛入家中，又指蠔油非常濃稠，若蝙蝠在開蓋後飛進去，也不會「游」至桶底。
涉事廠家回應事件時表示，生產蠔油時需經過層層過濾、發酵和罐裝，不可能出現完整蝙蝠，故無法確定來源，提出可由第三方作檢測。
「蝙蝠蠔油」照片引起網民熱議，部分人質疑屍體太完整，在生產過程中肯定會被發現，「你要說加工過程中攪碎了我還信，這麼完整真不太可能」；也有自稱同行廠商指出，蠔油裝罐過程不足2秒即封蓋，事前則有空瓶檢測，認為事件與生產線無關。
不過，亦有網民支持郭先生，直指事件「太嘔心」，又開玩笑指「吃蠔油，領蝙蝠」、「這個夠吐6個月」、「有蝠同享」，建議事主盡快找醫生做身體檢查。
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文章授權轉載自《香港01》
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