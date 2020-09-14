快訊

公部門不能說的秘密：小編過勞的原因到底是什麼？

失蹤爸爸遺體沖11公里尋獲 武界壩突放水已釀4死 　

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸男買6公斤蠔油吃3個月 竟在桶底發現蝙蝠屍體

香港01 / 朱利安
6公斤蠔油吃3個月竟在罐底發現蝙蝠。圖片來源／ 山東廣播電視台
6公斤蠔油吃3個月竟在罐底發現蝙蝠。圖片來源／ 山東廣播電視台

在食物中發現蝙蝠屍體固然可怕，更可怕是食用數個月後才發現額外「加料」！大陸山東省濟南市1名男子早前買來6公斤的桶裝蠔油，食用近3個月後，才在桶底撈出1具完整蝙蝠屍體，畫面令網民覺得驚嚇。涉事廠家其後回應指，生產過程需層層過濾、發酵和罐裝，桶內不可能出現完整蝙蝠。

據陸媒齊魯電視台報道，濟南市民郭先生早前購買1桶「海天」出產、重6公斤的蠔油，惟食用近3個月後，竟在桶底發現異物，一撈起才發現是蝙蝠屍體，非常嘔心。他稱屋內所有窗戶均裝有紗窗，絕對不會有蝙蝠飛入家中，又指蠔油非常濃稠，若蝙蝠在開蓋後飛進去，也不會「游」至桶底。

涉事廠家回應事件時表示，生產蠔油時需經過層層過濾、發酵和罐裝，不可能出現完整蝙蝠，故無法確定來源，提出可由第三方作檢測。

「蝙蝠蠔油」照片引起網民熱議，部分人質疑屍體太完整，在生產過程中肯定會被發現，「你要說加工過程中攪碎了我還信，這麼完整真不太可能」；也有自稱同行廠商指出，蠔油裝罐過程不足2秒即封蓋，事前則有空瓶檢測，認為事件與生產線無關。

不過，亦有網民支持郭先生，直指事件「太嘔心」，又開玩笑指「吃蠔油，領蝙蝠」、「這個夠吐6個月」、「有蝠同享」，建議事主盡快找醫生做身體檢查。

延伸閱讀：

橫頭磡邨單位外驚現蝙蝠屍　警方通知相關部門檢走

冷氣機傳怪聲原來有蝙蝠！1個原因引蝙蝠寄居隔塵網　教你3招解決

文章授權轉載自《香港01》

蝙蝠 屍體

延伸閱讀

住家公共電費突暴增！ 一查才知鄰居飼養200多條娃娃魚

看似平凡！拿坡里「這款披薩」被網友推爆：簡單又好吃

他憂新屋一樓「開放式停車場」有地震安全疑慮 網友曝：日本很多

吃自助餐貴到哭？ 內行揭「3地雷菜」、「4大SOP」防踩雷

相關新聞

陸男買6公斤蠔油吃3個月 竟在桶底發現蝙蝠屍體

在食物中發現蝙蝠屍體固然可怕，更可怕是食用數個月後才發現額外「加料」！。大陸山東省濟南市1名男子早前買來6公斤的桶裝蠔油，食用近3個月後，才在桶底撈出1具完整蝙蝠屍體，畫面令網民覺得驚嚇。涉事廠家其後回應指，生產過程需層層過濾、發酵和罐裝，桶內不可能出現完整蝙蝠。

豬掉進化糞池 貴州警跳坑搶救

貴州瓮安縣一名民警為救一頭豬，縱身跳入化糞池。雖然滿身都是糞水，但他表示，「這頭豬是群眾一年的收入」，讓網友大讚他，「衣服髒了，心特別乾淨」。

住家公共電費突暴增！ 一查才知鄰居飼養200多條娃娃魚

住家公共電費異常飆高，一查才知兇手是鄰居養的200多條娃娃魚！近日大陸一名男子發現社區的地產管理公司向他收取高額公共電費，於是經過調查才發現原來是有人在售樓處的會議室內養殖多達200條娃娃魚，因此不禁讓男子懷疑是地產公司用公共電費供養娃娃魚。

跳繩半年減25公斤 他還拿世界亞軍

遼寧人呂艷飛因為超重開始練習跳繩，不但讓原本體重190斤（約95公斤）的他，短短半年內減了50斤（約25公斤），更讓他跳進國家隊，代表中國在WJR跳繩世界杯中拿下亞軍。

滿月男嬰開腹 取出四肢完整胎兒

江西九江日前進行了一台罕見的手術，醫師在一名剛滿月的男嬰復中，取出一個四肢完整的胎兒。

浙男到鄰家偷吃十多天 因吃了屋主最愛的相思卷才被抓

浙江台州一名無業男子因為太餓，連續十幾天潛入女鄰居家偷吃。事後，鄰居李女士表示，當時也害怕，不敢報警，但鑑於他偷吃了自己最愛吃的相思卷等零食，已經觸碰自己的底線，所以才裝監控拍下證據後報警。

江蘇女到前男友家當保母 做家事之餘還做這件事

江蘇鹽城濱海近日發生一起奇葩案件：一名年輕女子婚後在家無所事事，得知前男友在招募保母，於是她去應徵。最近，前男友家的現金和金銀首飾接連被盜，報警後，警方調查發現，嫌疑人就是這個保母。

我不想打針！10歲男童逃出醫院 跋涉50公里到姑家避難

10歲小男孩因為害怕打針，不但從醫院「逃」走，更一路從安徽阜陽跑到河南，到50公里外的平輿縣姑姑家「避難」。網友大讚小男孩是跑馬拉松的料：「未來馬拉松長跑選手的好苗子」、「建議培養成馬拉松種子選手」、「這孩子跑得夠遠的，適合跑馬拉松」、「 阿甘正傳沒有騙我」、「馬拉松沒你我不看」。

吃播換狗當！牠一次被餵100種零食 網轟為賣貨不擇手段

大胃王「吃播」假吃催吐、浪費食物現象被曝光後，多家視頻平台加強對美食視頻的審核。然而，人類大胃王被整改，「寵物大胃王」依舊盛行，有人挑戰餵狗100種零食，還有滿滿一大盆雞腿。相關視頻公開後引發網友罵聲不斷，「太殘忍了」、「為了賣貨不擇手段」。

夫刷短視頻 發現失蹤3年妻另組家庭 痛喊：回來離婚吧

一名男子尋找失蹤的妻子三年，近日意外在社交平台上看到了妻子，並且發現妻子似乎已經和別人生了孩子。

斥資6,000萬的空城計？中國山西「三國城」的廢墟困惑

「古今多少事，都付廢墟中？」9月11日中國的網路社群熱搜關鍵字，突然竄出一條「#山西耗資6000萬建三國城」，透過網友拍攝的影片，直擊位於山西省清徐縣一座荒廢已久的景點——三國城——曾經在1995年盛極一時，花費6,000萬人民幣打造的大型歷史主題園區，未料沒多久就不堪虧損而倒閉，變成廢墟遺留到今天。儘管三國空城對當地人而言早已不是新聞，但突然衝上話題排行的現象、獵奇的空城景觀，繼「獨山縣爛尾樓」事件之後，又一次引發中國社群的困惑與議論。

被不滿讓朋友買單的顧客拿傘狂毆 店員養傷一個月後還被降薪

日前於北京的餐廳內，發生了一起店員被客人用雨傘毆打的事件，起因是一名女子在向餐廳訂位時，有提前告知店家不要讓她朋友結帳，但卻有店員讓她的朋友買了單，該女子一氣之下拿著雨傘毆打櫃檯店員，導致該名站櫃檯的王姓店員的身體多部位受傷，就醫後被醫生建議在家休息一個多月，復職後竟還被店家降薪一半。

熱門新聞

「求和」新解？央視主持人李紅：是指「尋求和平」

10歲女童做錯數學題被老師體罰致死 妹妹目睹：老師完全不管

去不去海峽論壇？王金平：黨中央14日晚間會做出最後決定

華春瑩：12名被捕港人 企圖將香港從中國分裂出去

任龐培歐政策顧問 華裔學者余茂春遭逐出族譜

習近平：面臨封鎖打壓不能自我封閉 要突破關鍵技術

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。