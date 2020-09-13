住家公共電費突暴增！ 一查才知鄰居飼養200多條娃娃魚

住家公共電費異常飆高，一查才知兇手是鄰居養的200多條娃娃魚！近日大陸一名男子發現社區的地產管理公司向他收取高額公共電費，於是經過調查才發現原來是有人在售樓處的會議室內養殖多達200條娃娃魚，因此不禁讓男子懷疑是地產公司用公共電費供養娃娃魚。

根據《 看看新聞 》報導，大陸廣東省佛山的一名王姓男子，發現按規定自家社區的電費應該是每度0.67元（約新台幣2元），但近日地產公司卻實際收取0.759元（約新台幣3元）且含有公共電費，就連水費也未按規定直接收取3.22元（約新台幣13元）。

隨後他就在售樓處的會議室內，發現有人在飼養200多條娃娃魚，雖然室外溫度高達30多度，但一進到會議室內卻寒氣逼人，空調全部開到最大，45平方公尺左右的會議室內，大約擺放著36個水箱，一箱共有3層，而當中一個水箱裡有10幾條類似娃娃魚的生物，然而對於這些娃娃魚是誰飼養的，以及用來做什麼的，現場的清潔人員都一問三不知。

王姓男子懷疑地產公司為了養殖大量娃娃魚，非法動用公共水電，但此一說法卻遭到否認，原養殖戶也已搬離該社區。事發後，相關部門隨即到現場鑑定，經過初步判斷，養殖的物種就是娃娃魚，專業人士更指出，現在養娃娃魚的技術比較成熟，國家是允許私人養殖的，該養殖戶也持有野生動物人工繁育許可證，但已於今年5月到期。

目前相關部門已勒令養殖戶搬離，社區委員會也聘請了新的地產公司，負責後續的水電費問題，至於到底是誰租場地給養殖戶，原本的地產管理公司也不清楚。