豬掉進化糞池 貴州警跳坑搶救

貴州瓮安縣一名民警為救一頭豬，縱身跳入化糞池。雖然滿身都是糞水，但他表示，「這頭豬是群眾一年的收入」，讓網友大讚他，「衣服髒了，心特別乾淨」。

中央廣電總台中國之聲報導，這位民警叫楊應學，日前他接獲民眾報案說，家裡一頭大肥豬因圈板承受不住重量，掉進豬圈糞池裡了，但家中只有自己和年邁的母親，急需幫助。

當天下著大雨，起初大家打算用繩子把豬拉上來，但由於這頭豬膘肥體壯，繩子還斷了兩次，看著豬在糞坑中掙扎，楊應學看在眼裡急在心裡，他換了一件迷彩服，二話不說直接跳進糞坑，將繩子套在豬身上，經過眾人半小時的努力，終於把大肥豬拉了上來，挽回了村民的損失。

楊應學說：「剛下去的時候，一股味道撲面而來，我心裡想我什麼風浪沒見過，什麼困難沒遇見過，我必須把這頭豬救起來。」

楊應學在下面使勁推，推的過程還被豬的後蹄蹬在臉上，當時他臉都腫了。村民說：「看到他一瞬間就跳下去，心裡非常感動，我很感謝他們。」

網友們也紛紛表示，「這才是真正的人民警察」、「英雄無處不在」。 民警楊應學。 視頻截圖