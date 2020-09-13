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跳繩半年減25公斤 他還拿世界亞軍

世界日報 / 中國新聞組／北京13日電
呂艷飛體重曾達190餘斤。 圖／視頻截圖
呂艷飛體重曾達190餘斤。 圖／視頻截圖

遼寧人呂艷飛因為超重開始練習跳繩，不但讓原本體重190斤（約95公斤）的他，短短半年內減了50斤（約25公斤），更讓他跳進國家隊，代表中國在WJR跳繩世界杯中拿下亞軍。

據央視報導，年輕時呂艷飛算是宅男，平時回家就是躺著玩遊戲、休息或去吃飯、喝酒。四年前，36歲的他體重達190斤，對身體健康及精神狀態帶來了不小負擔。

直到某次在公園裡看到有人在進行花式跳繩表演，眼花繚亂的動作讓呂艷飛心生嚮往。呂艷飛說：「剛開始，我連10個、20個都跳不下來，有點不甘心，這麼簡單的運動為什麼別人能做好，我做不好？我覺得如果我把體重減下來了，應該不會輸給他們。」

練習跳繩的第一個月，由於體重過重、動作不標準，呂艷飛的腿、腳、膝蓋都會疼，但他仍堅持了下來。跳繩一個月後，他發現自己瘦了15斤（約7.5公斤），持續半年後，呂艷飛成功減重50斤。

隨著跳繩技巧逐漸純熟，呂艷飛開始學習更高級的技巧，一面搜索花式跳繩比賽的視頻，一面拜跳繩世界冠軍侯維東為師。

半年後，呂艷飛參加全國跳繩聯賽，一舉奪得第一。他說：「第一次上場比賽，全程都很緊張，想著就是有多少勁使出多少勁吧。最後拿到了30秒單搖跳第一名，挺開心的，沒想到這麼大年齡還可以真正從事專業比賽。」

2019年7月，呂艷飛參加在挪威舉行的WJR跳繩世界杯，這是他第一次參加世界級比賽。比賽中，呂艷飛代表中國跳繩隊奪得3×40秒交互繩接力亞軍、3分鐘單搖跳30歲以上組別季軍。

呂艷飛說：「一直堅持這項運動，到走上國際舞台進行比賽，最後拿到成績，那種狀態像在做夢一樣。當時我覺得，人只要去努力去奮鬥，都是不會白費的。」

呂艷飛已40歲了，對於專業跳繩運動員來說，已經算是「高齡」。現在他一面從事花式跳繩推廣教學工作，一面備戰明年加拿大的世界跳繩錦標賽。

他說：「我跟跳繩是一種緣分，它像我的『繩命』一樣，是我人生中的一個轉折，讓我看到了希望，讓我覺得我的人生接下來的歲月會活得很精采，也會活得很年輕。」

呂艷飛指導消防員跳繩。 中新網
呂艷飛指導消防員跳繩。 中新網

挪威 宅男

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