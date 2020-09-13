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滿月男嬰開腹 取出四肢完整胎兒

世界日報 / 中國新聞組／北京13日電
外科團隊為新生男嬰做了開腹手術。 圖／取材自南昌新聞
外科團隊為新生男嬰做了開腹手術。 圖／取材自南昌新聞

江西九江日前進行了一台罕見的手術醫師在一名剛滿月的男嬰復中，取出一個四肢完整的胎兒。

南昌新聞報導，今年4月，李姓產婦在產檢時，發現腹中胎兒的肚子裡長了一個包塊。今年7月，李女順利產下一名男嬰，讓一家人欣喜不已。但儘管男嬰外觀看上去很健康，醫院監測發現，男嬰腹中的包塊逐漸增大。

8月31日，才出生1個月17天的男嬰住進醫院，進行腹部CT掃描和雙腎彩超等檢查，醫師判斷疑似「胎中胎」，也就是有一個胎兒「鑽」進了另一個胎兒的肚子裡，也叫「寄生胎」。如不及時取出腹部包塊，包塊增大擠壓周圍臟器會危及生命，必須進行手術治療。

經過三天的準備，外科團隊為這個新生男嬰做了開腹手術。術中發現，寄生胎的基底部血管與腹主動脈、腔靜脈及左腎動靜脈緊密相連，任何一點損傷都會造成大出血而危及男嬰生命。加之包塊大、孩子年齡尚小，手術難度更大。

最終，經過一個多小時的手術，順利從男嬰肚中取出了寄生胎。打開包膜，胎體的上肢、下肢及臀部和生殖器清晰可見。日前，男嬰各項功能恢復良好。

醫生介紹，「寄生胎」是一種罕見的先天性疾病，遺傳學上又稱胎內胎，發病率約為百萬分之一。寄生胎無獨立生存能力，但在寄主體內仍是活的組織，並隨寄主的成長而增大。當寄生胎長大到一定的程度，壓迫臨近組織、器官，如胃腸、肺、泌尿道，才會引起相應的症狀。

手術 醫師

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