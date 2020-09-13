浙男到鄰家偷吃十多天 因吃了屋主最愛的相思卷才被抓
浙江台州一名無業男子因為太餓，連續十幾天潛入女鄰居家偷吃。事後，鄰居李女士表示，當時也害怕，不敢報警，但鑑於他偷吃了自己最愛吃的相思卷等零食，已經觸碰自己的底線，所以才裝監控拍下證據後報警。
綜合江蘇新聞、齊魯晚報報導，李女士近日透過監控發現讓她驚呆的一幕。在監控裡，每當家中沒人時，就會有一名陌生男子溜進她房間偷吃偷喝。視頻裡，男子在李女士的房間里東瞧瞧西看看，尋覓一些可以吃的東西，自如的狀態，恍如在自己家裡。
據男子交代，自己暫住在李女士樓下，偶然的機會發現李女士出門不鎖門，他便偷偷進屋偷吃雞蛋、西紅柿、辣條等...。更神奇的是，男子說自己屋裡沒有炊具，有時候還會自己帶著麵條來李女士家裡煮著吃。
有細心的網友發現，視頻裡，男子的短褲上被打了碼，讓不少網友哭笑不得：「這是真窮，褲衩都爛這麼大洞。」
據報導，經調查後發現，田姓男子因手臂受過傷無法工作，沒有收入來源，就想到到別人家蹭吃蹭喝。田男自稱自己「很有原則」，絕不偷錢。
李女士表示，她本來不敢報警，但由於李男偷吃她最愛吃的相思卷等零食，觸碰她的底線，所以裝監控拍下證據後報警。
鑑於他盜竊金額較小，且悔改態度較好，經李女士諒解，民警對田男教育後將他釋放。
報導說，對此，網友犧論紛紛，針對李男，不少人表示同情： 「看在這條破褲衩的份上，也不忍心追究了」，「也是可憐人，認識錯誤好好生活吧。」
對於李女，有人怪她「寧可花錢買個攝像頭也不鎖門」，但也有人反嗆：「偷就是偷，還分情況嗎？因為客觀原因餓肚子，再不濟也能報警請求幫助，這麼多人怪鄰居不鎖門…」、「不鎖門並不是不關門。就算不關門，別人也不應該隨意進出。她鎖不鎖門都不應該有人來，每個人都要安分守己。」
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