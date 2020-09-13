江蘇女到前男友家當保母 做家事之餘還做這件事

江蘇鹽城濱海近日發生一起奇葩案件：一名年輕女子婚後在家無所事事，得知前男友在招募保母，於是她去應徵。最近，前男友家的現金和金銀首飾接連被盜，報警後，警方調查發現，嫌疑人就是這個保母。

現代快報報導，濱海縣居民劉姓男子近日準備去銀行還貸款，可是當他在家裡取錢時，卻發現2萬元人民幣(約2940美元)不翼而飛，「明明放在衣櫥的黑棉襖口袋的，怎麼就不見了，難道遭賊了？」

緩過神後，劉男問家人有沒有拿這2萬元，家人都說沒拿。他又問家裡的保母小梅（化名）有沒有發現，她也說沒有拿。於是，劉男只好報警。

濱海縣公安局通榆派出所民警欒志遠趕赴現場調查。劉男告訴民警：「2萬元是我前兩天剛收的帳，準備今天還貸款的，現在沒了。我家裡的門窗完好，鎖也沒被撬開，而且家裡一直有人在，真奇怪。」

據報導，民警在現場也沒發現衣櫥被翻動的痕跡，但放錢的棉襖不見了。 後來在保母的房間發現了這件棉襖。於是，民警便將保母叫到旁邊詢問情況，她支支吾吾，說的話也是前後矛盾。此時，民警分析保母小梅有重大嫌疑。

經過民警心理疏導和法律宣傳，小梅承認自己的違法行為，稱因為家裡缺錢用，便見財起意，順手牽羊拿走棉襖口袋裡的2萬元。

報導說，當著民警的面，小梅將2萬元還給了劉男。此外，她還供出7月份偷了金項鍊、金墜子、金耳釘、金手鐲、鑽戒等金銀首飾，典當了近2萬元。

小梅於今年7月才到劉男家當保母。劉男和小梅曾談過戀愛，但無疾而終，後來小梅嫁到了外地，劉男也結婚成家，兩人一直保持朋友關係。目前，小梅已被警方控制。