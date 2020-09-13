快訊

高市婦居家檢疫期間死亡 指揮中心公布新冠採檢結果

日職／張奕先發登板對羅德要雪恥 力拚本季第二勝

江蘇女到前男友家當保母 做家事之餘還做這件事

世界日報 / 中國新聞組╱上海13日電
保母招認從放在衣櫥的黑棉襖口袋偷走2萬元。 圖／取材自現代快報
保母招認從放在衣櫥的黑棉襖口袋偷走2萬元。 圖／取材自現代快報

江蘇鹽城濱海近日發生一起奇葩案件：一名年輕女子婚後在家無所事事，得知前男友在招募保母，於是她去應徵。最近，前男友家的現金和金銀首飾接連被盜，報警後，警方調查發現，嫌疑人就是這個保母。

現代快報報導，濱海縣居民劉姓男子近日準備去銀行還貸款，可是當他在家裡取錢時，卻發現2萬元人民幣(約2940美元)不翼而飛，「明明放在衣櫥的黑棉襖口袋的，怎麼就不見了，難道遭賊了？」

緩過神後，劉男問家人有沒有拿這2萬元，家人都說沒拿。他又問家裡的保母小梅（化名）有沒有發現，她也說沒有拿。於是，劉男只好報警。

濱海縣公安局通榆派出所民警欒志遠趕赴現場調查。劉男告訴民警：「2萬元是我前兩天剛收的帳，準備今天還貸款的，現在沒了。我家裡的門窗完好，鎖也沒被撬開，而且家裡一直有人在，真奇怪。」

據報導，民警在現場也沒發現衣櫥被翻動的痕跡，但放錢的棉襖不見了。 後來在保母的房間發現了這件棉襖。於是，民警便將保母叫到旁邊詢問情況，她支支吾吾，說的話也是前後矛盾。此時，民警分析保母小梅有重大嫌疑。

經過民警心理疏導和法律宣傳，小梅承認自己的違法行為，稱因為家裡缺錢用，便見財起意，順手牽羊拿走棉襖口袋裡的2萬元。

報導說，當著民警的面，小梅將2萬元還給了劉男。此外，她還供出7月份偷了金項鍊、金墜子、金耳釘、金手鐲、鑽戒等金銀首飾，典當了近2萬元。

小梅於今年7月才到劉男家當保母。劉男和小梅曾談過戀愛，但無疾而終，後來小梅嫁到了外地，劉男也結婚成家，兩人一直保持朋友關係。目前，小梅已被警方控制。

保母 公安 人民幣

延伸閱讀

影／刑警連夜逮到詐騙7個嫌犯1個娃 手足無措充當保母

影／保母壓童哄睡監視器全錄下 遇爭議案家長可這麼做

托嬰中心保母哄壓睡童 北市社會局調查

3個月換3保母 受安置男童腦傷骨折

相關新聞

住家公共電費突暴增！ 一查才知鄰居飼養200多條娃娃魚

住家公共電費異常飆高，一查才知兇手是鄰居養的200多條娃娃魚！近日大陸一名男子發現社區的地產管理公司向他收取高額公共電費，於是經過調查才發現原來是有人在售樓處的會議室內養殖多達200條娃娃魚，因此不禁讓男子懷疑是地產公司用公共電費供養娃娃魚。

跳繩半年減25公斤 他還拿世界亞軍

遼寧人呂艷飛因為超重開始練習跳繩，不但讓原本體重190斤（約95公斤）的他，短短半年內減了50斤（約25公斤），更讓他跳進國家隊，代表中國在WJR跳繩世界杯中拿下亞軍。

滿月男嬰開腹 取出四肢完整胎兒

江西九江日前進行了一台罕見的手術，醫師在一名剛滿月的男嬰復中，取出一個四肢完整的胎兒。

浙男到鄰家偷吃十多天 因吃了屋主最愛的相思卷才被抓

浙江台州一名無業男子因為太餓，連續十幾天潛入女鄰居家偷吃。事後，鄰居李女士表示，當時也害怕，不敢報警，但鑑於他偷吃了自己最愛吃的相思卷等零食，已經觸碰自己的底線，所以才裝監控拍下證據後報警。

江蘇女到前男友家當保母 做家事之餘還做這件事

江蘇鹽城濱海近日發生一起奇葩案件：一名年輕女子婚後在家無所事事，得知前男友在招募保母，於是她去應徵。最近，前男友家的現金和金銀首飾接連被盜，報警後，警方調查發現，嫌疑人就是這個保母。

我不想打針！10歲男童逃出醫院 跋涉50公里到姑家避難

10歲小男孩因為害怕打針，不但從醫院「逃」走，更一路從安徽阜陽跑到河南，到50公里外的平輿縣姑姑家「避難」。網友大讚小男孩是跑馬拉松的料：「未來馬拉松長跑選手的好苗子」、「建議培養成馬拉松種子選手」、「這孩子跑得夠遠的，適合跑馬拉松」、「 阿甘正傳沒有騙我」、「馬拉松沒你我不看」。

吃播換狗當！牠一次被餵100種零食 網轟為賣貨不擇手段

大胃王「吃播」假吃催吐、浪費食物現象被曝光後，多家視頻平台加強對美食視頻的審核。然而，人類大胃王被整改，「寵物大胃王」依舊盛行，有人挑戰餵狗100種零食，還有滿滿一大盆雞腿。相關視頻公開後引發網友罵聲不斷，「太殘忍了」、「為了賣貨不擇手段」。

夫刷短視頻 發現失蹤3年妻另組家庭 痛喊：回來離婚吧

一名男子尋找失蹤的妻子三年，近日意外在社交平台上看到了妻子，並且發現妻子似乎已經和別人生了孩子。

斥資6,000萬的空城計？中國山西「三國城」的廢墟困惑

「古今多少事，都付廢墟中？」9月11日中國的網路社群熱搜關鍵字，突然竄出一條「#山西耗資6000萬建三國城」，透過網友拍攝的影片，直擊位於山西省清徐縣一座荒廢已久的景點——三國城——曾經在1995年盛極一時，花費6,000萬人民幣打造的大型歷史主題園區，未料沒多久就不堪虧損而倒閉，變成廢墟遺留到今天。儘管三國空城對當地人而言早已不是新聞，但突然衝上話題排行的現象、獵奇的空城景觀，繼「獨山縣爛尾樓」事件之後，又一次引發中國社群的困惑與議論。

被不滿讓朋友買單的顧客拿傘狂毆 店員養傷一個月後還被降薪

日前於北京的餐廳內，發生了一起店員被客人用雨傘毆打的事件，起因是一名女子在向餐廳訂位時，有提前告知店家不要讓她朋友結帳，但卻有店員讓她的朋友買了單，該女子一氣之下拿著雨傘毆打櫃檯店員，導致該名站櫃檯的王姓店員的身體多部位受傷，就醫後被醫生建議在家休息一個多月，復職後竟還被店家降薪一半。

姊不當「扶弟魔」 22歲女兒被父母告上法院

一對仰賴政府給予的最低生活保障維生的貧困父母，因養不起兩歲兒子，要求在外地打工的22歲女兒麗麗代為扶養。遭到女兒拒絕，沒想到這對父母竟將女兒告上法庭，法院判父母勝訴，要求麗麗需扶養弟弟。

外賣夾出噁心癩蛤蟆 浙女促退款反挨嗆

浙江永康一名女子叫外賣酸湯肥牛，不料吃到一半竟然從湯湯水水中夾出一隻癩蛤蟆，她驚嚇之餘要求商家退款，不料店家拒絕退款，並說「本店沒有青蛙之類的實物」，還責怪該女「把這麼噁心的照片發給他看」。目前，永康市場監管局已介入調查。

熱門新聞

「求和說」爭議延燒 江啟臣：國民黨需當事人公開道歉

求和說後改口 央視：國民黨走出低迷要參加海峽論壇

談戀愛總失敗...男與相親女共度良宵 栽在這處竟被告性侵

5名偷渡港人遭政府扣押 陸委會：勿做不必要揣測

央視再發「時評」滅火：歡迎王金平率團出席海峽論壇

「求和」新解？央視主持人李紅：是指「尋求和平」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。