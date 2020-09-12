我不想打針！10歲男童逃出醫院 跋涉50公里到姑家避難

10歲小男孩因為害怕打針，不但從醫院「逃」走，更一路從安徽阜陽跑到河南，到50公里外的平輿縣姑姑家「避難」。網友大讚小男孩是跑馬拉松的料：「未來馬拉松長跑選手的好苗子」、「建議培養成馬拉松種子選手」、「這孩子跑得夠遠的，適合跑馬拉松」、「阿甘正傳沒有騙我」、「馬拉松沒你我不看」。

齊魯晚報報導，9月5日的安徽阜陽，一位奶奶哭著到派出所求助，說帶孫子到醫院打針，不料孫子卻不見了，擔心孩子被拐了，請警察幫忙。警方獲報後調取天網視頻追，沿路仔細尋找，果然在影片裡找到了孩子。原來，孩子不是被拐，而是自己從醫院「逃」走的。

視頻中的小男孩，從醫院「逃」出來後，就這樣一直跑啊走啊、走啊跑啊的，一路從安徽到了河南。最終在孩子「失蹤」了十幾個小時後，在50公里外的河南平輿縣找到了他。據小男孩自己說，他步行走到河南地界後，獨自乘坐公交車去找姑姑「避難」。網友不禁讚嘆「如此堅決意志與耐力，將來必成大器」。