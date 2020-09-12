夫刷短視頻 發現失蹤3年妻另組家庭 痛喊：回來離婚吧

一名男子尋找失蹤的妻子三年，近日意外在社交平台上看到了妻子，並且發現妻子似乎已經和別人生了孩子。

北晚新視覺網報導，據這名男子講述，在三年前的一天晚上，妻子突然說要去打麻將。等他4點睡醒時，才覺察到妻子還沒有回來，找到麻將館發現早就已經關門了，從此以後就再也沒有見到過他的妻子。在這三年期間這名男子曾報過警，也去過妻子的老家查看情況，但妻子的父母也稱妻子沒有和他們聯繫過。

視頻是男子從妻子二嫂喜歡的人裡邊刷到的。報導指出，從網上刷到的視頻來看，妻子的孩子似乎已經兩歲了，他覺得應該是剛走一年左右就生下了這個孩子。之後他通過查看妻子的視頻判斷，妻子很有可能住在合肥的一個廣場附近，因為妻子在網上發布的視頻內容中，經常會帶孩子來到這個地方玩。

一名男子近日意外在社交平台上看到了失蹤3年的妻子，且發現妻子似乎已經和別人生了孩子。（視頻截圖）

報導說，男子自從發現妻子的跡趕到這個廣場附近，到一個禮拜過去了，也沒有見到過妻子；而且這個廣場附近有好幾個小區，所以想要在這裡找一個人還是挺難的。對此這名男子稱，他並不知道妻子什麼時候會出現在這裡，等得心都要涼了。

據報導說，這名男子表示他就想知道一點，既然妻子已經跟別人生了小孩，而他這邊的婚一直不離，那妻子那邊肯定也無法結婚，小孩子是如何上戶口的呢？最後這名男子稱，如果妻子真的是不想和他過，那希望對方能夠回來把婚離了，沒必要讓他浪費這麼長時間一直等下去。