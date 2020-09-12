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吃播換狗當！牠一次被餵100種零食 網轟為賣貨不擇手段

世界日報 / 中國新聞組╱北京12日電
「寵物大胃王」歪風仍熾，狗被餵大盆雞腿，網批「為了賣貨不擇手段」。（視頻截圖）
「寵物大胃王」歪風仍熾，狗被餵大盆雞腿，網批「為了賣貨不擇手段」。（視頻截圖）

大胃王「吃播」假吃催吐、浪費食物現象被曝光後，多家視頻平台加強對美食視頻的審核。然而，人類大胃王被整改，「寵物大胃王」依舊盛行，有人挑戰餵狗100種零食，還有滿滿一大盆雞腿。相關視頻公開後引發網友罵聲不斷，「太殘忍了」、「為了賣貨不擇手段」。

齊魯晚報報導，這些以寵物當大胃王的博主大多都是通過售賣寵物食品變現的行為牟利，為了吸引流量，他們在寵物面前放上一盆又一盆的食物，並以寵物進食的畫面來勸賣自己的商品。

有人餵狗吃3斤的牛心，有人強迫狗吃辣椒、跳跳糖…，若是狗狗不從，還會被硬壓著頭進食。有網友留言問給狗吃這麼多不怕撐壞了嗎，博主回應「沒事這種狗就是能吃」，還有人要狗催吐來看看。

報導指出，網友看過視頻後氣憤要求相關單位對此行為進行整治，有人說「看著心疼」、「這屬於虐待吧，這種人就不配養寵物」、「狗狗不是工具」、「欺負狗不會說話」、「虐待動物、浪費食物建議封殺」。

寵物博主讓狗當大胃王，挑戰100種零食。（視頻截圖）
寵物博主讓狗當大胃王，挑戰100種零食。（視頻截圖）

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