叼中華菸「華子哥」非州遭搶 開槍1打4擊退匪徒

辛巴威一間華人住宅日前遭四名持槍劫匪闖入，屋主在劫匪先開槍的情況下，3秒內連開13槍反擊，擊中一名劫匪4槍，其餘劫匪落荒而逃。視頻流出，由於屋主在槍戰全程叼著一根中華菸，被網友稱為「華子哥」。

綜合媒體報導，事發地點在辛巴威首都哈拉雷北郊的一處華人住宅區，叼著菸的男子是中國僑胞，他與劫匪發生槍戰的距離不到2米，情況十分驚險，好在最後毫髮無傷。有網友說，該僑胞叼著的是中華菸，因此被稱為「華子哥」。

影片顯示，屋主在劫匪先開火的情況下，3秒內連開13槍反擊。一名劫匪當場被擊中，其餘同黨倉皇而逃。而且，他在打光彈夾中所有子彈後，立刻回到了房間，不是躲藏，而是補充彈藥繼續與歹徒對峙。

報導稱，交火結束後，「華子哥」打電話求救，當地警方也立即趕到現場展開調查。警方透露，當晚參與犯罪活動的嫌犯共有五人，四人潛入住宅，一人放風。

目前三名嫌犯被捕，其中受傷的嫌犯正在醫院接受治療，尚未脫離生命危險。其餘兩人已被押在獄。警方還表示，被捕犯罪嫌疑人還涉及一犯罪團夥的其他三起武裝搶劫案，是「漏網之魚」。

許多網友在看完視頻後，為其捏了一把汗，也有網友開玩笑地表示，「子彈不用躲，這一槍是用來點菸的」、「挖槽，在家裡還得槍不離身，這日子怎麼過？」、「太牛了，感覺甚至很悠閒」、「地表最強男人」。 「華子哥」叼著菸與歹徒對峙。 視頻截圖

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