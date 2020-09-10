叼中華菸「華子哥」非州遭搶 開槍1打4擊退匪徒

世界日報 / 中國新聞組／北京10日電
「華子哥」回房補充子彈後再出來追擊。 視頻截圖
「華子哥」回房補充子彈後再出來追擊。 視頻截圖

辛巴威一間華人住宅日前遭四名持槍劫匪闖入，屋主在劫匪先開槍的情況下，3秒內連開13槍反擊，擊中一名劫匪4槍，其餘劫匪落荒而逃。視頻流出，由於屋主在槍戰全程叼著一根中華菸，被網友稱為「華子哥」。

綜合媒體報導，事發地點在辛巴威首都哈拉雷北郊的一處華人住宅區，叼著菸的男子是中國僑胞，他與劫匪發生槍戰的距離不到2米，情況十分驚險，好在最後毫髮無傷。有網友說，該僑胞叼著的是中華菸，因此被稱為「華子哥」。

影片顯示，屋主在劫匪先開火的情況下，3秒內連開13槍反擊。一名劫匪當場被擊中，其餘同黨倉皇而逃。而且，他在打光彈夾中所有子彈後，立刻回到了房間，不是躲藏，而是補充彈藥繼續與歹徒對峙。

報導稱，交火結束後，「華子哥」打電話求救，當地警方也立即趕到現場展開調查。警方透露，當晚參與犯罪活動的嫌犯共有五人，四人潛入住宅，一人放風。

目前三名嫌犯被捕，其中受傷的嫌犯正在醫院接受治療，尚未脫離生命危險。其餘兩人已被押在獄。警方還表示，被捕犯罪嫌疑人還涉及一犯罪團夥的其他三起武裝搶劫案，是「漏網之魚」。

許多網友在看完視頻後，為其捏了一把汗，也有網友開玩笑地表示，「子彈不用躲，這一槍是用來點菸的」、「挖槽，在家裡還得槍不離身，這日子怎麼過？」、「太牛了，感覺甚至很悠閒」、「地表最強男人」。

「華子哥」叼著菸與歹徒對峙。 視頻截圖
「華子哥」叼著菸與歹徒對峙。 視頻截圖

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

辛巴威

延伸閱讀

港媒：陸律師盧思位未能見到被捕港人

三溫暖近距離槍殺泊車組長 槍手二審仍判無期徒刑

45年來首次邊界槍響！中印經不起大戰 恐速戰速決

影／警匪追逐！通緝犯竄逃 警開槍打中輪胎男自撞遭逮

相關新聞

姊不當「扶弟魔」 22歲女兒被父母告上法院

一對仰賴政府給予的最低生活保障維生的貧困父母，因養不起兩歲兒子，要求在外地打工的22歲女兒麗麗代為扶養。遭到女兒拒絕，沒想到這對父母竟將女兒告上法庭，法院判父母勝訴，要求麗麗需扶養弟弟。

外賣夾出噁心癩蛤蟆 浙女促退款反挨嗆

浙江永康一名女子叫外賣酸湯肥牛，不料吃到一半竟然從湯湯水水中夾出一隻癩蛤蟆，她驚嚇之餘要求商家退款，不料店家拒絕退款，並說「本店沒有青蛙之類的實物」，還責怪該女「把這麼噁心的照片發給他看」。目前，永康市場監管局已介入調查。

香港也玩特殊色？ 藥廠推「紫花油色」自產口罩

紫花油是港人熟悉的品牌，早前為了疫情需要，開始設置廠房生產口罩，近日紫花油大藥廠生產的WeArmask™口罩正式發售，口罩符合ASTM Level 2標準，成人口罩50片裝售價為港幣138元（約新台幣536元），9月30日前輸入折扣碼，更可獲7折優惠。

鄰居家中翻出「281條蛇」整齊排開 男稱為做中藥材轉賣

夏天是蛇類最常出沒的季節，大陸貴州省有民眾舉報，發現鄰居似乎藏匿大量野生動物，尤其是蛇類。直到相關單位前往稽查時，竟翻出277條蛇類屍體、4條活蛇，281條蛇被搜索出來整齊排列的景象，讓員警及動保人員都當場嚇呆。

武漢學生因疫情時隔八個月才重返宿舍 「寵物龜已成骨骸」

今年受新冠肺炎疫情影響，許多國家的學校都決定延後開學，而疫情起點的中國大陸武漢，直到近期政策才逐漸放寬，讓許多學生都能陸續到校上課，日前一名就讀武漢學校的大學生暌違八個月才回到學校宿舍，卻發現養在宿舍的寵物烏龜已變成「骨骸」，讓他十分難過。

窮父母告22歲女兒「拒養2歲弟」勝訴 網怒：斷絕關係吧！

大陸一對仰賴政府給予的最低生活保障維生的貧困父母，因為養不起2歲大的兒子，竟要求在外地打工的22歲女兒麗麗（化名）代為扶養。沒想到在麗麗拒絕後，這對父母卻將她告上法庭，法院判父母勝訴，要求麗麗需扶養弟弟。

甜美「正妹」遭爆竟是男兒身？ 網喊「這世界讓我好困擾」

大陸網友近日瘋傳一組照片，只見一名解放軍退伍士兵摟著長相甜美的女友，甜蜜合照可說羨煞旁人。不料該「正妹」卻被踢爆...

重慶發電廠洩洪道 被當水上樂園

酷暑難耐，重慶一座發電廠的洩洪水道近日竟成了當地人的「水上樂園」，上百名大人、小孩紛紛穿上泳裝，帶著救生圈去戲水，不顧洩洪口四周警告危險的告示，發電廠甚至曾封鎖部分水道，仍被人撬開鎖頭進入。

年僅2歲女童獨自橫渡200公尺寬湖泊 網驚呼：上輩子是魚吧

2歲女童僅用10分鐘就橫渡200公尺湖面！日前大陸一名2歲女童僅用10分鐘的時間，並在沒有任何游泳裝備的情況下橫渡200公尺湖泊，嬌小身軀在湖面上游泳的樣子被一旁的教練拍下上傳網路，立刻引來大批網友關注，紛紛感到不可思議直呼「她上輩子應該是條魚吧！」

熱門新聞

武漢學生因疫情時隔八個月才重返宿舍 「寵物龜已成骨骸」

影／央視吹捧沒用！成都「垂直森林」入住少 原因曝光

美國政府以港幣25.66億元出售駐港領事館宿舍

鄰居家中翻出「281條蛇」整齊排開 男稱為做中藥材轉賣

螞蟻金服將上市！潤泰尹家近1億美元投資 報酬率上看50%

震懾印度 大陸接連發布西藏實彈軍演、備戰訊息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。