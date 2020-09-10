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被不滿讓朋友買單的顧客拿傘狂毆 店員養傷一個月後還被降薪

聯合新聞網 / 綜合報導
店員讓顧客的朋友買單，居然被該顧客拿傘毆打。雨傘示意圖。圖／ingimage
店員讓顧客的朋友買單，居然被該顧客拿傘毆打。雨傘示意圖。圖／ingimage

日前於北京的餐廳內，發生了一起店員被客人用雨傘毆打的事件，起因是一名女子在向餐廳訂位時，有提前告知店家不要讓她朋友結帳，但卻有店員讓她的朋友買了單，該女子一氣之下拿著雨傘毆打櫃檯店員，導致該名站櫃檯的王姓店員的身體多部位受傷，就醫後被醫生建議在家休息一個多月，復職後竟還被店家降薪一半。

據陸媒《紅星新聞》報導指出，該名用雨傘毆打店員的的朱姓女子是這間餐廳的法定代表人，在訂位時已提前告知櫃檯不要讓顧客買單。對此，王姓店員說明，當晚用完餐後，該顧客自己到收銀台去買的單，並強調「我並不知道是誰具體收的錢」。直到客人離開後不久，朱姓女子卻帶著兩男一女來到餐廳問責。

而王姓店員則表示，因為不是她收錢的，所以不清楚真正狀況，但還沒說完就被朱姓女子拿著鐵柄雨傘毆打。事後，王姓店員到醫院驗傷診斷出其膝蓋、胳膊、手臂處均有不同程度的淤青與紅痕。

該名王姓店員身上多處瘀青。 圖截自《紅星新聞》
該名王姓店員身上多處瘀青。 圖截自《紅星新聞

據北京友誼醫院的診斷證明書顯示，7月30日，因胸部損傷，醫生建議其全休兩週；於8月13日再次去檢查時，依舊因胸部損傷，被醫生建議全休兩週；8月27日，最後一次復查時，醫生則建議其全休一月。

首都醫科大學附屬北京友誼醫院（西城院區）的診斷證明書。 圖截自《紅星新聞》
首都醫科大學附屬北京友誼醫院（西城院區）的診斷證明書。 圖截自《紅星新聞

對於事後的處理，王姓店員說，當天她被打後，朱姓女子曾主動向北京派出所報案，並在民警的調解下達成了和解，並表示「她給我道了歉，也賠償了6萬元（約新台幣25萬元），說這事就過去了，只要對方不找我事，我就什麼事也沒有」。但當王姓店員領到該月薪水時，卻發現被降薪一半，向老闆詢問只推託因疫情的關係，所有員工都拿基本工資

王姓店員與主管討論工資減半的對話截圖。 圖截自《紅星新聞》
王姓店員與主管討論工資減半的對話截圖。 圖截自《紅星新聞

對此，王姓店員則說明，自6月起北京的餐飲業工資就已經恢復正常了，並強調「我被打之前，餐廳的生意也很好，包廂幾乎每天都客滿。」王姓店員提到，感覺老闆是在間接告訴我，那個打我的女客人，利用自己公司的權勢，變相向餐廳施壓報復。

而該餐廳老闆則表態說明，店員的確實有被客人毆打，但這與降薪沒有直接關聯，主要是因疫情影響整個企業，導致所有員工都拿著基本工資，並沒有只針對她一個人。據報導指出，同時有詢問施暴人朱姓女子對此的看法，但對方未正面回應，只表示「不知道」。

北京 疫情 基本工資 薪水 餐飲業

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