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姊不當「扶弟魔」 22歲女兒被父母告上法院
一對仰賴政府給予的最低生活保障維生的貧困父母，因養不起兩歲兒子，要求在外地打工的22歲女兒麗麗代為扶養。遭到女兒拒絕，沒想到這對父母竟將女兒告上法庭，法院判父母勝訴，要求麗麗需扶養弟弟。
香港01報導，事件引發網友熱議，多數人對麗麗遭遇感到同情，認為父母沒有能力扶養卻生下二胎，是不負責任做法，而剛出社會的麗麗「連自己都養不活」，要如何扶養弟弟？甚至還有網友憤怒建議麗麗「跟家人斷絕關係吧！」
多家陸媒報導，麗麗家庭經濟拮据，她大學期間所有費用都靠獎助學金，豈料她大學剛畢業，父母就要求她扶養兩歲弟弟。麗麗為此和家人大吵一架，後來父母還把她告上法院，法院判父母勝訴。
事件引發軒然大波，不少網友表示難以理解判決結果，認為弟弟是父母要生下來，麗麗為何要對此負責？有律師表示，根據婚姻法，若父母死亡或無力扶養未成年弟妹，有負擔能力的兄姊有扶養義務，因此父母生二胎前應當遵循一胎意見；如若兄姊自身生活難以維繫，就無需負擔扶養義務。
華西都市報報導，案子是真實存在的嗎？目前這條微博已被發布者刪除，發布過上述案例的電視台節目、公眾號和短視頻也均撤稿。
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