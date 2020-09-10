外賣夾出噁心癩蛤蟆 浙女促退款反挨嗆

浙江永康一名女子叫外賣酸湯肥牛，不料吃到一半竟然從湯湯水水中夾出一隻癩蛤蟆，她驚嚇之餘要求商家退款，不料店家拒絕退款，並說「本店沒有青蛙之類的實物」，還責怪該女「把這麼噁心的照片發給他看」。目前，永康市場監管局已介入調查。

錢江晚報報導，和很多年輕人一樣，25歲的小應午餐經常點外賣打發，以前也曾吃到過頭髮，但她基本都自認倒霉了事，沒想到這回竟然吃到「癩蛤蟆」。這家外賣店位於永康西城街道雙飛路上，離小應工作地方近，之前她也點過幾次。

當小應向外賣店客訴申請退款時，店家不但沒有道歉，還怪責她「發來這麼噁心的東西」，同時懷疑可能是外賣員放的。小應一怒之下便將「癩蛤蟆」照片發上微博。

網友發現，這隻「癩蛤蟆」其實是蟾蜍，不是牛蛙，具有毒性，體表有許多疙瘩，內有毒腺，不是簡單清洗就能處理乾淨的，烹煮也無法破壞或消除毒性。