聽新聞
test
0:00 / 0:00
外賣夾出噁心癩蛤蟆 浙女促退款反挨嗆
浙江永康一名女子叫外賣酸湯肥牛，不料吃到一半竟然從湯湯水水中夾出一隻癩蛤蟆，她驚嚇之餘要求商家退款，不料店家拒絕退款，並說「本店沒有青蛙之類的實物」，還責怪該女「把這麼噁心的照片發給他看」。目前，永康市場監管局已介入調查。
錢江晚報報導，和很多年輕人一樣，25歲的小應午餐經常點外賣打發，以前也曾吃到過頭髮，但她基本都自認倒霉了事，沒想到這回竟然吃到「癩蛤蟆」。這家外賣店位於永康西城街道雙飛路上，離小應工作地方近，之前她也點過幾次。
當小應向外賣店客訴申請退款時，店家不但沒有道歉，還怪責她「發來這麼噁心的東西」，同時懷疑可能是外賣員放的。小應一怒之下便將「癩蛤蟆」照片發上微博。
網友發現，這隻「癩蛤蟆」其實是蟾蜍，不是牛蛙，具有毒性，體表有許多疙瘩，內有毒腺，不是簡單清洗就能處理乾淨的，烹煮也無法破壞或消除毒性。
報導稱，永康市場監管局介入後，到餐廳檢查。店家後來只願意賠償200人民幣。小應說，店家的態度讓她很不能接受，雙方沒有協商成功。網友也感憤怒，要小應「一定要告到底」。在這之前，小應已去醫院檢查肝功能和腎功能，目前正在等待結果。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言