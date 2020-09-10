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香港也玩特殊色？ 藥廠推「紫花油色」自產口罩

香港01 / 向樂高
近日紫花油大藥廠生產的WeArmask™口罩正式發售，成人口罩50片裝售價為港幣138元（約新台幣536元），9月30日前輸入折扣碼，更可獲7折優惠。圖擷自Facebook @hkzihua
近日紫花油大藥廠生產的WeArmask™口罩正式發售，成人口罩50片裝售價為港幣138元（約新台幣536元），9月30日前輸入折扣碼，更可獲7折優惠。圖擷自Facebook @hkzihua

紫花油是港人熟悉的品牌，早前為了疫情需要，開始設置廠房生產口罩，近日紫花油大藥廠生產的WeArmask™口罩正式發售，口罩符合ASTM Level 2標準，成人口罩50片裝售價為港幣138元（約新台幣536元），9月30日前輸入折扣碼，更可獲7折優惠。

香港製藥公司「香港紫花油大藥廠」早前斥資港幣700萬元（約新台幣2722萬元）設置廠房生產醫療級別口罩，紫花油昨（9日）在Facebook公布自家生產的WeArmask™正式在網路上發售，更推出雙重優惠，包括：紫花油口罩WeArmask™口罩優惠，憑折扣碼「WAMBB7」購買WeArmask™口罩，限時專享7折優惠。另外，凡購買WeArmask™口罩1盒，即送WeArmask™口罩套1個。

優惠只限百保健美系網購平台，優惠期至9月30日止。WeArmask™口罩符合ASTM Level 2標準，分為50片裝白色成人口罩，和30片白色或紫色中童/小顏口罩，售價分別為港幣138元和95元（約新台幣369元）一盒，折扣後為港幣96.6元（約新台幣365元）和港幣66.5（約新台幣251元）一盒。

（有關口罩交易之詳情（如時間、日期、地點等），需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。）

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文章授權轉載自《香港01》

香港 口罩 疫情

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