鄰居家中翻出「281條蛇」整齊排開 男稱為做中藥材轉賣

夏天是蛇類最常出沒的季節，大陸貴州省有民眾舉報，發現鄰居似乎藏匿大量野生動物，尤其是蛇類。直到相關單位前往稽查時，竟翻出277條蛇類屍體、4條活蛇，281條蛇被搜索出來整齊排列的景象，讓員警及動保人員都當場嚇呆。

據陸媒《看看新聞》報導，事發在貴州省黔東南州黃平縣重安鎮天堂村，當地員警接獲民眾舉報表示，附近一名潘姓男子的家中似乎藏匿大量野生動物，希望員警能立即前往檢查。隨後，員警及動保人員在該男子家中找出277條蛇屍體，房屋的網袋裡還裝有4條活蛇，清查時總共花了16片大竹架，死蛇屍體一個個被整齊排列，畫面相當驚悚。

潘男在員警詢問後則說明，蛇都是分批從附近的農民手上收購，是為了要製成中藥材再轉售。據報導指出，目前員警將277條死蛇存於冷凍庫中，將送往相關單位進一步鑑定，而剩下的4條活蛇，則帶至較偏僻的黃平縣新州鎮白塘村放生以避免危害到民眾安全。

對此，不少網友驚呼「整個差點被嚇死」、「頭皮發麻」、「照片沒放大看，還以為是蚊香」、「我看了都頭皮發麻，全身起雞皮疙瘩」、「看來場地和工具齊全，他們抓了一輩子蛇嗎？」、「蛇王」、「不是有養殖的嗎？就別抓人家野生蛇了吧」。