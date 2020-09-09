武漢學生因疫情時隔八個月才重返宿舍 「寵物龜已成骨骸」

今年受新冠肺炎疫情影響，許多國家的學校都決定延後開學，而疫情起點的中國大陸武漢，直到近期政策才逐漸放寬，讓許多學生都能陸續到校上課，日前一名就讀武漢學校的大學生暌違八個月才回到學校宿舍，卻發現養在宿舍的寵物烏龜已變成「骨骸」，讓他十分難過。

據英國《每日星報》報導，一名22歲就讀武漢科技大學三年級的林姓學生（Lin Buxiu）自今年1月12日回家過寒假，原本以為一個月後就能回到學校，卻沒意料到新冠肺炎疫情爆發，導致學校無期限的延後開學。報導中指出，這名林姓學生在返鄉前替飼養的烏龜留了飼料及水，未料居然時隔八個月才能進校，等到回到宿舍時，才發現心愛的烏龜已經剩下骨骸，散在地上，讓他感到相當難過。

對此，林姓學生表示，「回到房間時，發現我的烏龜已經死了，在陽台已經乾掉了，但誰能料到疫情爆發有8個月的時間無法返回學校」，他難過的表示已經把烏龜的骨骸裝起來，放在房間紀念，並且近期內不打算再購買烏龜來飼養。他也透露是以150元人民幣（約600元新台幣）的價格在淘寶購買的烏龜，正常情況下可生存長達70年，而該學生承認，自己只養了五個月烏龜就死了。

許多網友看到此情況，紛紛表示，「他怎麼不把牠帶回家？」、「其實返鄉可以把烏龜帶回家，不用這樣丟著」、「現在他需要禁止擁有任何動物。他知道有新冠肺炎疫情的影響，就應該知道他要離開的時間比他想像的要長，為什麼他沒有找人看這動物」、「其實蠻不負責任的，動物都需要照料」、「小烏龜這樣很可憐，希望你有能力再養」。