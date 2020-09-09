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窮父母告22歲女兒「拒養2歲弟」勝訴 網怒：斷絕關係吧！

香港01 / 姜庚宇
大陸一對仰賴政府給予的最低生活保障維生的貧困父母，因為養不起2歲大的兒子，要求在外地打工的22歲女兒麗麗（化名）代為扶養，將她告上法院。法院示意圖。圖片來源／ingimage
大陸一對仰賴政府給予的最低生活保障維生的貧困父母，因為養不起2歲大的兒子，要求在外地打工的22歲女兒麗麗（化名）代為扶養，將她告上法院。法院示意圖。圖片來源／ingimage

大陸一對仰賴政府給予的最低生活保障維生的貧困父母，因為養不起2歲大的兒子，竟要求在外地打工的22歲女兒麗麗（化名）代為扶養。沒想到在麗麗拒絕後，這對父母卻將她告上法庭，法院判父母勝訴，要求麗麗需扶養弟弟。

事件在微博引發熱議，網友對麗麗的遭遇感到同情，認為父母沒有能力扶養卻生下二胎，是不負責任做法，而年紀尚輕剛出社會的麗麗「連自己都養不活」，要如何扶養弟弟？甚至還有人憤怒表示，建議麗麗「跟家人斷絕關係吧！」

據微博「@瀘州網警巡查執法」及大陸多間媒體報導，麗麗的家庭條件拮据，但她學習非常刻苦，大學期間所有費用都是靠自己的獎助學金解決，豈料她大學剛畢業，父母就要求她扶養2歲的弟弟。

麗麗為此事和家人吵了一架，當時她氣憤表示「憑甚麼讓我養弟弟？你們就是告我，我也不養！」沒想到父母真的把自己告上法庭，麗麗無法理解自己的父母，明明沒有能力養育孩子，為什麼還要把孩子生下來。然而，法院最終判父母勝訴，麗麗作為姐姐要扶養弟弟。

事件在微博引發軒然大波，登上熱搜榜，不少網友表示難以理解這樣的判決結果，認為弟弟是父母要生下來，麗麗為何要對此負責？還有人說，姐姐以後還怎麼找男朋友？不過有律師表示，根據婚姻法和即將生效的《民法典》規定，若父母死亡或無力扶養未成年弟妹，有負擔能力的兄姐有扶養義務，因此父母生二胎前應當遵循一胎意見。

律師解釋，兄弟姐妹同出一源，從小生活在一個家庭，關係十分密切，當父母雙亡，或者父母無力負擔未成年的弟妹的時候，不能不念骨肉之情而置之不顧。

不過，律師也表示，兄姐對弟妹承擔扶養義務，必須符合3個條件：第一，兄姐要有負擔能力，若其自身生活難以維繫，或僅能保障自己基本生活需要，對弟妹就不負法定扶養義務；第二，父母要確實無扶養能力，如果父母有能力扶養，兄姐對弟妹就不負有法定的扶養義務；第三，弟妹必須是尚未成年，如果已年滿18歲，即使不能自食其力，兄姐亦無扶養義務。若個案未符合任一條件，兄姐都無需負擔扶養義務。

據微博「@瀘州網警巡查執法」分享這起案件，有律師指出，根據婚姻法和即將生效的《民法典》規定，若父母死亡或無力扶養未成年弟妹，有負擔能力的兄姐有扶養義務，因此父母生二胎前應當遵循一胎意見。圖擷自微博。
據微博「@瀘州網警巡查執法」分享這起案件，有律師指出，根據婚姻法和即將生效的《民法典》規定，若父母死亡或無力扶養未成年弟妹，有負擔能力的兄姐有扶養義務，因此父母生二胎前應當遵循一胎意見。圖擷自微博。

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文章授權轉載自《香港01》

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