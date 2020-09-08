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甜美「正妹」遭爆竟是男兒身？ 網喊「這世界讓我好困擾」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名解放軍退伍士兵摟著長相甜美的女友，甜蜜合照可說羨煞旁人，不料該「正妹」卻被踢爆其實是男兒身。圖／取自微博
一名解放軍退伍士兵摟著長相甜美的女友，甜蜜合照可說羨煞旁人，不料該「正妹」卻被踢爆其實是男兒身。圖／取自微博

大陸網友近日瘋傳一組照片，只見一名解放軍退伍士兵摟著長相甜美的女友，甜蜜合照可說羨煞旁人。不料該「正妹」卻被踢爆其實是男兒身，雖然消息真偽不易辨別，但正妹原是男兒身的消息一傳出，仍不免讓一些網友崩潰。

當兵時碰上懇親日或是退伍當天，若有另一伴進營陪伴，對於軍人可說是件萬分幸福的事情。近日大陸網友盛傳一組照片，一名解放軍士兵在退伍當天摟著長相甜美的女友，女方頂著一頭及肩秀髮，搭配一雙水汪汪大眼與白皙肌膚，渾身可說散發出仙氣，小倆口甜蜜模樣更是令人稱羨。

沒想到網友細看其中一張照片，發現女方疑似有明顯喉結，懷疑這名甜美「正妹」其實是男兒身，且是該名退伍士兵的同性伴侶。甚至有傳言，指出該名「正妹」疑似是微博網紅「睡兔初空」，對此睡兔初空出面澄清，他表示內容全是編造，呼籲網友別再造謠。

此外，該組照片也被轉發到臉書社團「加藤軍台灣粉絲團 2.0」，網友紛紛回應「這麼可愛果然是男孩子」、「居然是男的…這個世界讓我好困難」、「這是男的，那很多女生都不想活了」、「突然有一種，男生好像也不錯的想法」。

一名解放軍退伍士兵和長相甜美的女友合照可說羨煞旁人，不料該「正妹」卻被踢爆其實是男兒身。圖／取自微博
一名解放軍退伍士兵和長相甜美的女友合照可說羨煞旁人，不料該「正妹」卻被踢爆其實是男兒身。圖／取自微博
一名解放軍退伍士兵和女友甜蜜合照，但有網友指出女方疑似有明顯喉結，懷疑照片女主角是男兒身。圖／取自微博
一名解放軍退伍士兵和女友甜蜜合照，但有網友指出女方疑似有明顯喉結，懷疑照片女主角是男兒身。圖／取自微博

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