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重慶發電廠洩洪道 被當水上樂園

世界日報 / 中國新聞組／北京6日電
大批市民穿著泳裝在發電廠洩洪水道戲水。 視頻截圖
大批市民穿著泳裝在發電廠洩洪水道戲水。 視頻截圖

酷暑難耐，重慶一座發電廠的洩洪水道近日竟成了當地人的「水上樂園」，上百名大人、小孩紛紛穿上泳裝，帶著救生圈去戲水，不顧洩洪口四周警告危險的告示，發電廠甚至曾封鎖部分水道，仍被人撬開鎖頭進入。

香港01報導，這座發電廠位於重慶榮昌，洩洪水道長約100米，高度落差50米。視頻中可見不少人在水道嬉水，更帶上大隻的吹氣鯨魚、沙灘蓆等，熱鬧程度猶如沙灘。

民眾形容該處「非常刺激又涼快」，有人說，「因為馬上開學了，周末特地帶小孩來玩」，亦有人說已經來了四、五次，這裡水淺安全。

不過水道裡有碎石，一些地方水流比較急，常有人跌倒，之前就有人摔掉兩顆牙齒

為了阻止民眾闖入，發電廠一度封鎖了部分較危險的位置，但仍被遊客破門而入。有網友批評這些遊客「玩命」的行為，直斥「作死的方式又多了一種」。

戲水民眾帶著大隻的吹氣鯨魚。 視頻截圖
戲水民眾帶著大隻的吹氣鯨魚。 視頻截圖

沙灘 牙齒

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