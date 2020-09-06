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年僅2歲女童獨自橫渡200公尺寬湖泊 網驚呼：上輩子是魚吧

聯合新聞網 / 綜合報導
日前大陸一名2歲女童僅用10分鐘的時間，並在沒有任何游泳裝備的情況下橫渡200公尺湖泊，嬌小身軀在湖面上游泳的樣子被一旁的教練拍下上傳網路，立刻引來大批網友關注。圖擷自微博
日前大陸一名2歲女童僅用10分鐘的時間，並在沒有任何游泳裝備的情況下橫渡200公尺湖泊，嬌小身軀在湖面上游泳的樣子被一旁的教練拍下上傳網路，立刻引來大批網友關注。圖擷自微博

2歲女童僅用10分鐘就橫渡200公尺湖面！日前大陸一名2歲女童僅用10分鐘的時間，並在沒有任何游泳裝備的情況下橫渡200公尺湖泊，嬌小身軀在湖面上游泳的樣子被一旁的教練拍下上傳網路，立刻引來大批網友關注，紛紛感到不可思議直呼「她上輩子應該是條魚吧！」

根據《 紅星新聞 》報導，大陸湖南省常德市一名名叫淼淼的女童，近日在當地約200公尺寬的沾天湖上漂浮的影片讓眾多網友震驚，影片中女童穿著日常卡通短袖上衣和格紋長褲，身上沒有防護措施，時而用手腳划水，時而又自在的仰頭漂浮在水面上，看起來一派輕鬆，完全不像一般2歲孩童可以做到的程度。

女童的游泳教練表示，淼淼學習游泳已經1年多，她相當喜歡游泳，當時她在一旁的沙灘上玩，剛好看到其他孩童套著游泳圈在湖泊上，於是就想下水嘗試，沒想到成效驚人甚至超出預期，僅用10分鐘就獨自橫渡200公尺寬的湖泊。

影片上傳網路後，隨即吸引了超過400萬人次觀看，還一度衝上熱搜排行榜，目前已有體育學校向淼淼發出邀請，希望能培養她的游泳才能。不少網友也留言為淼淼加油打氣，「游泳姿勢優美，太厲害了」、「剛好名字裡全是水，上輩子應該是條魚」、「有些人20多歲還游不了1公尺，天賦加實力，真的太羨慕了」、「還可以不用戴蛙鏡、鼻夾和耳塞，完全自由自在，太強了」。

報導中提到，游泳專業人士透露，事實上2歲孩童游泳到達這樣的程度是可以做到的，「跟大人相比，孩子學游泳的確比較快」，有些孩子學3天就能漂浮起來，12-15天就可以游25公尺了，只要透過逐步的練習，就可以越游越遠，但他也提醒，不是每個孩童都能像淼淼一樣橫渡沾天湖，家長千萬不要輕易讓孩子嘗試，孩童應該還是得在游泳池裡游泳才對。

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