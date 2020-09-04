挖領導祖墳偷屍骨 兩男竟為等「立功」

廣西百色市田陽村發生屍骨盜竊案，當地派出所追查，竟是兩名男子為博取某單位領導的賞識，多次盜竊該領導家族祖墳的屍骨，打算等該領導找不著時再出來「立功」。

綜合媒體報導，田陽村民王某自學風水地理，韋氏家族中的韋某是百色市一個單位的領導，王某曾求韋某辦事未果，為得到韋某的重用和賞識，想透過盜走韋家祖墳內的屍骨，然後讓韋某等人找他幫忙尋回，以此邀功。

2018年10月，王某聯同姊夫韋某鐵挖開韋氏家族的祖墳，盜走韋某曾祖母的屍骨。其後王某不見韋某等人來找他幫忙，心有不甘，於是在2019年9月以相同手段盜取韋某的曾祖父的屍骨，又在2020年2月盜取韋某岳父的屍骨。

至2020年3月，韋某家人到墓地查看時發現有異樣，於是向當地派出所報案。4月，韋某鐵主動到公安機關投案並如實供述其犯罪事實，其後王某也供述其犯罪事實，被提起公訴。