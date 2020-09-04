蜜蜂爬嘴… 軍訓女紋絲不動獲表揚 網民吵翻
廣西梧州第六中學高一日前上軍訓課時，一隻蜜蜂在一名女孩嘴唇上爬女孩仍一動不動。教官拍下了這一幕並發文表揚道：「軍訓學生做到這樣的意志堅定不移，難得呀！」這張照片和「今晚教官回應女生軍訓被蜜蜂爬臉」衝上熱搜再引熱議。
南國今報報導，網友們對這事值不值得表揚，爭論了起來。有人稱讚女孩「是軍人的好苗子」，但也有人認為萬一被蜜蜂螫了很危險，沒必要宣揚這種行為。
報導說，校方軍訓負責人麥總教官回應稱，當時正站軍姿隊列要求不能動，蜜蜂飛過來後，女生紋絲不動，覺得她意志很強，班級教官隨手拍下來這張照片。
當被問到能否採取措施，麥總教官表示，沒有更好的辦法，直接驅趕反而可能會被螫 ，「不能趕啊，蜜蜂如果受到攻擊的話肯定會攻擊你的。」
他還表示蜜蜂沒螫到人「（最後蜜蜂）自己飛走了。」事後女孩還跟拍視頻的教官合了影。
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