落實「惜食令」！江西女副校長吃「剩食」 學生站一排全看傻

中國官方近日提倡制止餐飲浪費，被外界稱為「惜食令」。最近江西一間小學的女副校長為教育學生珍惜食物，竟當著學生的面前把學生的剩飯全部吃下，影片傳出後引發熱烈討論，不少網友批評這種做法不衛生，也有網民認為這名副校長是在作秀。

綜合陸媒報導，在9月1日開學第一天，江西省婺源縣高砂小學的女副校長在學生面前將學生吃剩的早餐通通吞下肚。影片可見，女副校長吃著剩下的麵及炸油條，學生則在一旁看得目瞪口呆。

影片在網路上流傳開來，網友紛紛留言表示「一句口號，就可以讓這麼多人瘋狂，魔幻中國」、「這校長就不怕傳染病？」、「現在都在宣傳要分餐吃，聚餐用公筷，減少或避免交叉感染，很明顯，吃學生吃剩下的飯不利於衛生」、「至於嗎？本來有很多種教育方式，偏偏她選擇了最尷尬的那一種」、「學生一個個都看傻了」。

還有其他網友認為「（女副校長）為人師表、言傳身教，這堂開學後的第一課非常有意義」，但也有人認為吃剩飯竟然還專門拍下來，說不是作秀實在沒人信。

女副校長在學生面前吃光剩下的食物，學生們全都看傻眼。圖擷自微博。

延伸閱讀：

制止餐飲浪費｜天津餐廳配送飯盒分男女 女版飯餸減少卻價錢一樣

制止餐飲浪費｜河南酒店設「巡檢員」監督 雞屁股切走太多也浪費

文章授權轉載自《香港01》